Connect with us

News

Rinnovo Saelemaekers, contatti costanti a Milanello! Sensazioni positive

News

Lopetegui, la rivincita del tecnico: da mediocre per il Milan a eroe che porta il Qatar ai Mondiali

News

Rigore Leao, retroscena Allegri: ecco perchè il tecnico ha scelto il portoghese in Milan Fiorentina

News

De Winter, Allegri soddisfatto dell'ex Genoa: belga insoddisfatto delle tante panchina ma... Ultimissime

News

MN24 - Allenamento Milan, cominciata la preparazione in vista del Pisa: le ultime su Nkunku, Loftus-Cheek ed Estupinan

News

Rinnovo Saelemaekers, contatti costanti a Milanello! Sensazioni positive

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

saelemaekers

Rinnovo Saelemaekers, contatti costanti a Milanello! Sensazioni positive, nelle prossime settimane a casa Milan… Ultimissime

Alexis Saelemaekers è un elemento cruciale del Milan e le sue recenti prestazioni stanno spingendo la dirigenza rossonera a blindarlo a lungo termine. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che il futuro del belga, attualmente in rosa e a disposizione di Massimiliano Allegri, è un argomento caldo a Casa Milan.

Moretto ha chiarito che il Milan aveva già esteso il contratto del giocatore fino al 2027. Ora, tuttavia, la società è pronta a riconoscerne il valore: “È tra i contratti su cui il club rossonero sta lavorando per provare ad adeguare e prolungare l’accordo”.

La volontà del Milan è di continuare con il giocatore, grazie al suo eccellente rendimento in campo, che lo rende un jolly tattico prezioso per Allegri. L’adeguamento contrattuale è visto come un meritato riconoscimento per il lavoro svolto.

Come accaduto per Tomori, il Milan ha intenzione di rinnovare Saelemaekers: “Sono previsti contatti nelle prossime settimane”. Questo dimostra come il club, sotto la gestione del DS Igli Tare, voglia consolidare la sua ossatura con elementi di comprovata affidabilità e professionalità. Saelemaekers è una risorsa confermata e la sua permanenza in rossonero è vista come una priorità.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.