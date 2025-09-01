Rinnovo Saelemaekers, primi contatti con il belga: volontà chiara del belga. E spunta l’incredibile retroscena

Rinnovo Saelemaekers: avviati i primi contatti per il prolungamento dell’esterno belga. E c’è il retroscena sulla Juve

La determinazione di Alexis Saelemaekers a rimanere al calciomercato Milan non è mai stata così forte. Nonostante le numerose e allettanti richieste, tra cui spicca quella della Juventus, il calciatore belga ha sempre respinto ogni ipotesi di trasferimento. La sua volontà è chiara: continuare a essere una parte fondamentale del progetto rossonero, un progetto che con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, si preannuncia ambizioso. Queste le parole di Daniele Longo, giornalista esperto di calciomercato, che ha svelato i retroscena di questa vicenda.

Saelemaekers, una colonna portante per il nuovo Milan di Allegri e Tare

Il futuro di Alexis Saelemaekers sembra sempre più legato ai colori rossoneri. L’esterno belga, che ha dimostrato un attaccamento alla maglia non comune nel calcio moderno, ha rifiutato categoricamente le proposte giunte sul tavolo del Milan. La più insistente, come riportato da Daniele Longo, sarebbe stata quella della Juventus, ma anche l’ombra della Premier League non ha scalfito la sua ferma decisione. Questo atteggiamento ha convinto ulteriormente la dirigenza milanista, guidata dal nuovo DS Igli Tare, che ha subito identificato in lui un tassello insostituibile per la costruzione della squadra del futuro.

La scelta di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Milan ha giocato un ruolo cruciale nella vicenda. L’allenatore toscano, noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori tatticamente intelligenti e duttili, vede in Saelemaekers l’interprete ideale per le sue idee di gioco. La sua versatilità, la capacità di ricoprire più ruoli e la sua instancabile abnegazione sono qualità che Allegri apprezza enormemente e che sono diventate punti fermi per il nuovo progetto tecnico. Il Milan, con il binomio Tare-Allegri, punta a una rifondazione basata su affidabilità e concretezza, e Saelemaekers incarna perfettamente questi valori. La sua presenza costante e il suo spirito di sacrificio lo rendono un leader silenzioso, un giocatore che i compagni sanno di poter trovare sempre al massimo dell’impegno.

Rinnovo e Adeguamento: Il Milan premia la fedeltà

La gratitudine del Milan verso Saelemaekers non si è fatta attendere. Dopo la chiusura definitiva a qualsiasi ipotesi di cessione, si sono aperti i primi contatti con l’agente del giocatore, Stipic, per discutere il rinnovo del contratto. La volontà del club è di blindare il calciatore con un adeguamento salariale, riconoscendo non solo le sue qualità tecniche e la sua importanza sul campo, ma anche la sua lealtà e il suo attaccamento alla causa. Questo gesto, come riporta Daniele Longo, è un segnale forte che la società vuole lanciare a tutti i suoi tesserati: chi sposa il progetto rossonero e dimostra un forte senso di appartenenza viene premiato e valorizzato.

L’operazione Saelemaekers è un manifesto della nuova gestione Tare-Allegri. Un investimento sulla continuità e sulla stabilità, a dimostrazione che il Milan vuole costruire un futuro solido partendo dalle sue certezze. Il club rossonero, nel riorganizzare l’organico per la prossima stagione, sta facendo scelte precise, basate su un mix di giovani talenti e giocatori esperti. Saelemaekers, con la sua maturità sportiva e la sua esperienza ormai consolidata in Serie A, rappresenta il giusto equilibrio per il Milan che verrà. La trattativa per il rinnovo, seppur nelle prime fasi, è destinata a concludersi positivamente, per la gioia di una tifoseria che ha imparato ad amare questo esterno instancabile e fedele.