Rinnovo Saelemaekers, accordo praticamente raggiunto! Cifre e dettagli, fumata bianca imminente

Rinnovo Saelemaekers, l’esterno belga è ad un passo dal prolungamento del contratto fino al 30 giugno del 2029: i dettagli

Milano si prepara a vivere una rivoluzione, non solo in campo ma anche a livello dirigenziale e tecnico. Con l’arrivo di due figure di peso come Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il calciomercato Milan sta gettando le basi per un futuro ambizioso. Alexis Saelemaekers si appresta a legarsi al club rossonero per un periodo ancora più lungo.

Il futuro di Saelemaekers: cifre e dettagli del nuovo accordo

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il laterale belga, attualmente con un contratto in scadenza a giugno 2027, è il primo giocatore della rosa a siglare un nuovo accordo. Saelemaekers, che si è ritagliato un ruolo importante nelle rotazioni del Milan, nonostante le voci di mercato che lo volevano lontano da Milano, ha convinto la nuova dirigenza e il nuovo staff tecnico. Il giocatore, apprezzato per la sua duttilità, il suo spirito di sacrificio e la sua costanza in campo, ha trovato una totale sintonia con le nuove visioni del club.

Il rinnovo prevede un prolungamento fino al 2029, con una possibile opzione per un’ulteriore stagione, portando la scadenza al 2030. Un segnale forte di fiducia nei confronti di un calciatore che ha dimostrato la sua affidabilità e il suo attaccamento alla maglia. Anche dal punto di vista economico, l’accordo è significativo. L’ingaggio annuale di Saelemaekers dovrebbe attestarsi sui 3 milioni di euro a stagione, una cifra che premia le sue prestazioni e lo proietta tra i giocatori di fascia media della squadra.

La strategia del Milan: coerenza, stabilità e la firma di Tare e Allegri

La mossa del Milan di blindare un giocatore come Saelemaekers, che si è rivelato un elemento fondamentale per la profondità della rosa, dimostra una chiara strategia: mantenere il nucleo di giocatori che hanno garantito solidità e stabilità negli ultimi anni, integrandoli con nuovi innesti mirati. L’arrivo di Tare e Allegri, due figure esperte e vincenti, porta una ventata di novità e un’ambizione rinnovata. L’allenatore livornese, noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori e per la sua solidità tattica, vede in Saelemaekers un elemento prezioso per il suo schema di gioco.

Il rinnovo del belga rappresenta solo il primo passo di una serie di operazioni che il Milan intende compiere per costruire una squadra ancora più competitiva. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per altri prolungamenti che dovranno necessariamente passare per il vaglio di Igli Tare, che ha il compito di costruire una squadra in linea con la visione di Massimiliano Allegri.