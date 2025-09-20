Rinnovo Pulisic, Tare e Furlani accelerano per la chiusura: c’è un fattore che lo sta portando a legarsi ulteriormente al Milan. Le ultimissime

Nelle prossime settimane, il Milan intensificherà gli sforzi per assicurarsi la permanenza di Christian Pulisic, un elemento chiave e indubbiamente il giocatore più brillante della squadra nelle ultime due stagioni. Conosciuto affettuosamente come “Capitan America”, Pulisic è considerato dalla proprietà americana RedBird non solo un talento sportivo, ma anche un volto rappresentativo e un asset strategico per il club, specialmente nel mercato statunitense.

Come riportato da Tuttosport, dopo i primi contatti avviati a inizio estate, si prevedono nuovi incontri per finalizzare l’accordo. L’obiettivo è chiaro: blindare il giocatore e premiare il suo impatto eccezionale. Il suo contratto attuale scade nel 2027, ma per lui è già pronto un prolungamento che lo legherebbe al club rossonero fino al 2029.

Oltre alla proroga contrattuale, l’operazione include un significativo adeguamento dell’ingaggio. Grazie ai benefici del Decreto Crescita, una normativa che favorisce l’arrivo in Italia di lavoratori qualificati, il salario di Pulisic è destinato a salire. Attualmente percepisce circa 4 milioni di euro, ma il suo nuovo stipendio dovrebbe arrivare a 5 milioni di euro più bonus, riflettendo il suo status di top player e il suo ruolo centrale nel progetto tecnico del Milan.

La mossa del club è vista come un’ulteriore conferma della fiducia in Pulisic, un giocatore che ha dimostrato una notevole versatilità e una grande capacità di incidere, sia in fase offensiva che in quella di supporto alla squadra. La sua conferma è fondamentale per il Milan di Allegri e Tare, che puntano a costruire un gruppo solido e competitivo per le sfide future, sia in Italia che in Europa. Con la situazione contrattuale di Pulisic che si avvia verso una soluzione positiva, la dirigenza può concentrarsi con maggiore serenità sugli altri obiettivi, sia sul campo che sul mercato.