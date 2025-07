Rinnovo Pulisic, accordo trovato e fumata bianca imminente! Cifre e dettagli, Furlani blinda l’americano

Rinnovo Pulisic, è stato trovato l’accordo tra le parti e la fumata bianca è ormai imminente: cifre e dettagli dell’affare

Christian Pulisic è sempre più un punto fermo del calciomercato Milan, e il suo futuro sembra tingersi di rossonero per un lungo periodo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il talentuoso attaccante americano sarebbe ad un passo dal rinnovo contrattuale con il club di Via Aldo Rossi, un accordo che lo legherebbe al Diavolo fino al 30 giugno 2029. Questa notizia, se confermata ufficialmente, rappresenterebbe un segnale forte della fiducia che la società ripone in uno dei suoi uomini chiave.

L’attuale contratto di Pulisic con il Milan, siglato al momento del suo arrivo dall’Inghilterra, scade nel 2027. Un prolungamento di due anni, quindi, testimonierebbe la volontà reciproca di continuare un percorso di crescita insieme. Ma non è solo la durata del legame a cambiare: Tuttosport aggiunge che per l’ex Borussia Dortmund e Chelsea è pronto anche un significativo aumento dell’ingaggio. La sua retribuzione netta a stagione passerebbe dagli attuali 4 milioni di euro a ben 5 milioni di euro, una cifra che lo collocherebbe tra i giocatori più pagati della rosa, a cui si aggiungerebbero ovviamente i bonus legati a prestazioni e obiettivi.

Questo rinnovo, peraltro, avviene in un momento di importanti cambiamenti in casa Milan. La nuova dirigenza, con Igli Tare insediatosi nel ruolo di Direttore Sportivo, sta lavorando alacremente per plasmare la squadra del futuro. La permanenza di Pulisic, un elemento di straordinaria importanza tattica e di grande impatto mediatico, rientra perfettamente nei piani di rafforzamento e stabilità voluti da Tare e dalla società. La sua duttilità tattica, la sua capacità di saltare l’uomo, di creare superiorità numerica e di essere decisivo in zona gol lo rendono un profilo indispensabile per il nuovo corso rossonero.

Anche l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, un tecnico che predilige giocatori di qualità e con una spiccata propensione offensiva, ben si sposa con le caratteristiche di Pulisic. L’americano, con la sua visione di gioco, la sua tecnica raffinata e la sua velocità, potrà essere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del nuovo allenatore, garantendo un apporto considerevole sia in fase di costruzione del gioco che in fase di finalizzazione. La sua intesa con gli altri attaccanti, unita alla sua propensione a sacrificarsi anche in fase difensiva, lo rende un giocatore completo e moderno, ideale per le ambizioni del Milan.

L’investimento su Pulisic, dunque, non è solo un riconoscimento al suo rendimento eccellente sul campo, ma anche una chiara indicazione delle intenzioni del Milan di costruire una squadra sempre più competitiva e proiettata verso traguardi importanti, sia in Serie A che in Europa. L’entusiasmo dei tifosi per questa potenziale operazione di mercato è già palpabile, a testimonianza del grande affetto e della stima che l’ex “Captain America” ha saputo conquistarsi nel cuore dei sostenitori rossoneri. Sarà interessante vedere gli sviluppi delle prossime ore, ma tutti gli indizi puntano verso una fumata bianca per il futuro di Christian Pulisic al Milan.