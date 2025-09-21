Rinnovo Pulisic, il Milan ha le idee chiare! Tempistiche e messaggio al giocatore, questo lo scenario per il futuro

Rinnovo Pulisic, i rossoneri hanno le idee chiare: tempistiche precise e messaggio al giocatore. L’americano è fondamentale

La questione del rinnovo di Christian Pulisic è destinata a tenere banco nei prossimi mesi, ma, stando alle ultime indiscrezioni fornite dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, non si tratta di una priorità immediata per il calciomercato Milan. Moretto, noto per la sua attendibilità, ha chiarito che non ci sono appuntamenti in agenda per sbloccare la trattativa e che, sebbene la volontà di entrambe le parti sia chiara, non c’è nulla di imminente.

Il Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare, ha le idee chiare sul futuro dell’attaccante statunitense. Il club rossonero è pienamente soddisfatto delle prestazioni di Pulisic e vuole a tutti i costi prolungare il suo contratto. L’investimento fatto due estati fa, quando il giocatore è stato acquistato dal Chelsea, ha ripagato ampiamente. Con la sua tecnica, velocità e la capacità di incidere in zona gol, Pulisic è diventato un perno fondamentale dell’attacco milanista, un elemento imprescindibile negli schemi di Massimiliano Allegri. La sua centralità nel progetto sportivo è evidente e il club non intende farselo scappare.

Anche il giocatore, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo attaccamento ai colori rossoneri. Christian Pulisic si trova benissimo a Milano, sia a livello professionale che personale. Ha trovato un ambiente che lo valorizza, un allenatore come Allegri che ha saputo esaltarne le qualità e una tifoseria che lo ha accolto con entusiasmo. Per Pulisic, la priorità assoluta è rimanere al Milan. Ha dimostrato sul campo di voler onorare la maglia e il suo impegno costante è un segnale forte della sua volontà di continuare a far parte di questa squadra.

Nonostante la reciproca volontà, la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Moretto ha sottolineato che, al momento, non sono previsti incontri tra la dirigenza del Milan e l’entourage del giocatore. L’idea è quella di rimandare le discussioni più approfondite ai prossimi mesi. Questo non significa che ci siano problemi o incomprensioni, ma semplicemente che la società sta gestendo le tempistiche in modo oculato. La situazione è fluida, ma la direzione è chiara.

In sintesi, il rinnovo di Pulisic è un obiettivo concreto del Milan e un desiderio del giocatore, ma non una questione che verrà affrontata a stretto giro. Il club, con il DS Tare in prima linea, lavorerà per blindare il talento americano, ma senza fretta. I tifosi possono stare tranquilli: la fumata bianca arriverà, ma probabilmente non prima di qualche mese. La cautela e la programmazione sono le parole d’ordine per la società rossonera, che punta a costruire un futuro solido e duraturo con i suoi giocatori chiave.