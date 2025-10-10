Rinnovo Pulisic, importanti aggiornamenti rilasciati da Matteo Moretto: cosa filtra sul suo futuro al Milan. Le ultimissime notizie

Le straordinarie prestazioni di Christian Pulisic, ormai un punto fermo e intoccabile nell’attacco del Milan di Massimiliano Allegri, hanno spinto la dirigenza rossonera a pianificare il futuro dell’esterno americano. Le questioni relative al suo contratto sono state sviscerate dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube al fianco di Fabrizio Romano.

Moretto ha chiarito che, sebbene il contratto iniziale prevedesse una scadenza nel 2027, la situazione è già più solida: “Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 ma c’è l’opzione a favore del Milan per rinnovarlo fino al 2028. Comunque nella testa del club rossonero, il contratto scade nel 2028″.

Nonostante la scadenza non sia imminente, il club ha già mosso passi concreti per blindare ulteriormente il giocatore. Già a febbraio, le parti avevano raggiunto una “base di intesa” per un prolungamento con adeguamento economico. Si parlava di un accordo fino al 2028 più un’opzione per un altro anno e uno stipendio che si avvicinava ai 5 milioni di euro.

La firma, tuttavia, non è arrivata subito: “A un certo punto, per motivi di garanzie sportive, il ragazzo ha deciso di prendere tempo”. Una mossa che oggi, con il Milan in testa alla classifica e Pulisic in uno stato di forma scintillante, sembra preludere a un accordo definitivo.

La volontà di riparlarne è forte da ambo i lati: “Le parti sicuramente ne vogliono riparlare perché il calciatore merita questo tipo di premio”. Sebbene il rinnovo non sia una “priorità imminente” (non essendoci appuntamenti fissati), la sensazione è che il Diavolo voglia premiare Pulisic con un nuovo accordo, cristallizzando il suo ruolo di fuoriclasse nel progetto rossonero.