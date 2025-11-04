Rinnovo Pulisic, aggiornamenti importanti sullo statunitense! Nessun appuntamento. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante la sua importanza crescente nel progetto tecnico, la trattativa per il rinnovo contrattuale di Christian Pulisic, l’estroso esterno americano, è momentaneamente bloccata. A confermare lo stallo è stato il noto esperto di mercato, Matteo Moretto, tramite i suoi canali social, sottolineando che, sebbene il tema sia di vitale interesse per la società, al momento non sono previsti incontri in agenda.

Nessun Appuntamento Fissato: Il Punto di Moretto

“Vi ribadisco che il Milan non ha un appuntamento in programma per il rinnovo di Pulisic,” ha dichiarato Moretto (@MatteMoretto). Il giornalista ha poi precisato la situazione: “Sicuramente sarà un tema che il Milan vorrà trattare, è stato messo in standby e ora il tema è fermo, non ci sono aggiornamenti. Vi aggiorneremo quando i dialoghi ripartiranno.”

Questa frenata nel dialogo con l’agente del numero 11 rossonero, una delle rivelazioni assolute dell’ultima stagione del Diavolo grazie a gol e assist decisivi, sembra essere una conseguenza diretta della rivoluzione in atto ai vertici del club. L’arrivo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo con il compito di riorganizzare la rosa, e di Massimiliano Allegri, l’esperto nuovo allenatore tornato sulla panchina del club meneghino per guidare la risalita, ha inevitabilmente spostato l’attenzione sulle priorità immediate del calciomercato.

La Nuova Strategia di Tare e Allegri

Il binomio Tare-Allegri è focalizzato sulla pianificazione della prossima stagione, con la necessità di identificare i rinforzi chiave richiesti dal tecnico livornese, noto per la sua concretezza e la ricerca di giocatori funzionali. È del tutto probabile che l’assetto dirigenziale abbia deciso di sospendere momentaneamente le trattative per i prolungamenti più lunghi, in attesa di avere un quadro completo della rosa a disposizione di Allegri e delle necessità finanziarie per la campagna acquisti.

Nonostante la pausa, la volontà del Milan di blindare Pulisic – il talentuoso esterno in grado di fare la differenza sulla fascia destra e garantire un bottino importante di reti – resta inequivocabile. Il giocatore, infatti, è considerato un pilastro del futuro progetto tecnico di Allegri. I tifosi rossoneri attendono con ansia la ripresa dei dialoghi per mettere la firma sul prolungamento di uno dei loro giocatori chiave.

(Fonte: Aggiornamenti forniti da Matteo Moretto)