Rinnovo Pavlovic, il Milan blinda il serbo: cifre, dettagli e il no al top club di Premier League

Rinnovo Pavlovic, i rossoneri sono pronti ad estendere fino al 2031 il contratto del difensore serbo: respinto l’assalto del Chelsea

In casa Milan, il nome di Strahinja Pavlovic è diventato sinonimo di garanzia e, inevitabilmente, di mercato. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il difensore serbo è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea, pronto a uno scatto deciso per portarlo in Premier League nella prossima estate. Il rendimento del centrale classe 2001 è letteralmente esploso sotto la gestione di Massimiliano Allegri, che lo ha trasformato in un pilastro della sua difesa a tre, esaltandone la fisicità e il coraggio.

Pavlovic non è solo un muro invalicabile, ma si è scoperto anche bomber: in questa stagione ha già siglato quattro gol in Serie A, l’ultimo dei quali decisivo appena una settimana fa nel successo contro il Torino.

Rinnovo Pavlovic: blindato fino al 2031?: il piano di via Aldo Rossi

Il valore del cartellino è schizzato alle stelle, passando dai 18 milioni pagati al Salisburgo nel 2024 a una valutazione che oggi, secondo il CIES, oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. Sebbene il Chelsea stia preparando un’offerta iniziale intorno ai 40 milioni, la posizione del Milan è di totale chiusura: il club rossonero non ha fretta di vendere e, anzi, sta lavorando intensamente al rinnovo del contratto fino al 2031.

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Il piano di RedBird prevede un adeguamento dell’ingaggio a circa 3 milioni di euro annui per blindare quello che Allegri considera l’interprete perfetto per la sua filosofia tattica, respingendo così le sirene londinesi.