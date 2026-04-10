Rinnovo Modric, croato verso il sì ma a tre condizioni: dalle richieste al legame con Allegri

Rinnovo Modric, il centrocampista croato verso il sì al rinnovo annuale con il club rossonero: gli aggiornamenti

Il futuro di Luka Modrić potrebbe tingersi ancora di rossonero. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, l’idea di proseguire l’avventura al Milan per un’ulteriore stagione sta guadagnando terreno nella mente del fuoriclasse croato. Nonostante i 40 anni compiuti, Luka è diventato il pilastro insostituibile del centrocampo di Massimiliano Allegri, collezionando numeri da record: 30 presenze su 31 gare di campionato, di cui 29 da titolare, per un totale di ben 2.546 minuti giocati.

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La società è compatta nel voler esercitare l’opzione di rinnovo fino all’estate del 2027, ma la decisione finale spetta al giocatore, che ha posto tre condizioni fondamentali.

Rinnovo Modric e le garanzie Champions: il legame con Allegri

La permanenza di Luka è legata a doppio filo ai risultati e alle ambizioni del club. Il primo obiettivo è la qualificazione aritmetica alla Champions League: Modrić vuole salutare il calcio che conta calcando i palcoscenici europei con la maglia che sognava fin da bambino. Attualmente il Milan difende un vantaggio di sei punti sulla Juventus, ma il ko di Napoli impone di non abbassare la guardia in vista dello scontro diretto.

Inoltre, il croato chiede garanzie sulla competitività della rosa per la stagione 2026/2027, non volendo vivere un anno di transizione senza lottare per il vertice. Un ruolo decisivo lo gioca infine il rapporto con Massimiliano Allegri. La stima reciproca è immensa, come confermato dalle parole del tecnico oggi in conferenza stampa:

PAROLE – «Tutti i campioni che ho allenato, quando parlo di loro io mi emoziono sempre. È emozionante vedere ancora i video delle loro gesta tecniche, è quello il bello. Senza quello, a calcio non si gioca».