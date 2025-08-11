Rinnovo Maignan, Tare e Allegri avvisano il portiere: fissata la data per il prolungamento del francese. Intenzione chiara delle parti

Rinnovo Maignan, alla chiusura della sessione estiva ripartiranno i dialoghi per il prolungamento del portiere francese

Con la chiusura della finestra di mercato estiva ormai alle porte (o appena conclusa, a seconda del momento in cui si legge questa notizia), il calciomercato Milan è pronto a immergersi in una delle trattative più cruciali per il suo futuro: il rinnovo del contratto di Mike Maignan. L’indiscrezione, che circola con insistenza negli ambienti rossoneri e che è stata rilanciata dal giornalista Mattia Giangaspero, sottolinea l’urgenza e la priorità che la dirigenza milanista attribuisce alla questione del portiere francese.

Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri in panchina come nuovo allenatore, ha ben chiaro che la stabilità e la qualità della porta sono elementi inamovibili per le ambizioni del club. Mike Maignan, arrivato a Milano nel 2021, si è affermato non solo come uno dei migliori portieri a livello mondiale, ma anche come un vero e proprio leader all’interno dello spogliatoio. Le sue parate decisive, la sua capacità di impostare il gioco dal basso e la sua forte personalità lo hanno reso un idolo dei tifosi e un punto di riferimento per i compagni. La sua assenza, seppur breve, si è sempre fatta sentire, evidenziando la sua insostituibilità.

La decisione di posticipare la trattativa per il rinnovo a dopo la chiusura del mercato è stata probabilmente dettata dalla volontà di concentrare tutte le risorse e le energie sull’allestimento della squadra per la nuova stagione. Con l’arrivo di Tare al timone del mercato e la visione tattica di Allegri che si sta delineando, il Milan ha dovuto affrontare un’estate ricca di impegni, tra acquisti, cessioni e la definizione delle strategie. Ora, liberata la mente dalle scadenze del mercato, l’attenzione può concentrarsi interamente sul blindare uno dei suoi asset più preziosi.

Il contratto attuale di Maignan scade nel 2026, ma il Milan non vuole correre rischi. L’obiettivo è prolungare l’accordo il prima possibile, probabilmente fino al 2028 o 2029, con un adeguamento economico che rispecchi il suo status di top player e le sue prestazioni eccezionali. Si prevede che la trattativa sarà intensa ma costruttiva, con il Milan determinato a soddisfare le richieste del giocatore e il portiere desideroso di continuare la sua avventura in rossonero, dove si sente valorizzato e parte integrante di un progetto vincente.

Per i tifosi rossoneri, la notizia del rinnovo imminente di Maignan rappresenta un segnale di continuità e ambizione. La permanenza del “Magic Mike” in porta è una garanzia per il presente e per il futuro del Milan, che punta a consolidarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza, con Tare in prima linea, sa che un accordo con Maignan è fondamentale non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per il morale della squadra e per l’entusiasmo della piazza. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa chiave, che si preannuncia come uno degli argomenti più caldi nelle prossime settimane in casa Milan.