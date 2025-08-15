Rinnovo Maignan, i rossoneri convinti di arrivare a dama! Grande lavoro diplomatico e il portiere... Ultimissime

Rinnovo Maignan, il club rossonero è convinto di arrivare a dama con il portiere attualmente in scadenza a giugno del 2026

Mentre il calciomercato estivo si avvia alla conclusione, il Milan non si ferma e guarda già al futuro. L’edizione odierna di TuttoSport rivela che l’autunno sarà un periodo cruciale per la dirigenza rossonera, non solo per monitorare eventuali opportunità di mercato, ma soprattutto per avviare una serie di colloqui volti a blindare alcuni dei talenti più preziosi della rosa. Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, il club di Via Aldo Rossi intende consolidare le proprie fondamenta, assicurandosi la permanenza dei giocatori considerati essenziali per il progetto Milan.

Maignan: Il Nodo Cruciale del Rinnovo e la Necessità di Ricucire i Rapporti

Tra i nomi in cima alla lista dei rinnovi del calciomercato Milan, quello di Mike Maignan spicca per la sua importanza e per la delicatezza della situazione. Il contratto del portiere francese, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, scade nel 2026. I mesi scorsi sono stati caratterizzati da un “grande gelo” nei rapporti tra il giocatore e la società, una situazione che il Milan, con la nuova governance sportiva, è assolutamente determinato a risolvere.

Maignan è molto più di un semplice portiere per il Milan. È una colonna portante, un leader in campo e fuori, capace di compiere parate decisive e di impostare il gioco con i suoi lanci precisi. La sua presenza tra i pali infonde sicurezza a tutta la difesa e rappresenta un punto di riferimento per i compagni. Per Igli Tare, la cui abilità nelle trattative è ben nota, il rinnovo di Maignan sarà una delle prime e più significative sfide. Sarà fondamentale ricucire ogni strappo, comprendere le esigenze del giocatore e trovare una quadra economica che soddisfi entrambe le parti. Il Milan non può permettersi di perdere un elemento di tale calibro a parametro zero, né di entrare nella prossima stagione con un portiere in scadenza, una situazione che potrebbe generare incertezze e distrazioni. La volontà è quella di arrivare ad un accordo che prolunghi la sua permanenza a Milano ben oltre il 2026, magari fino al 2028 o al 2029, con un adeguamento salariale che rifletta il suo valore assoluto e la sua centralità nel progetto tecnico di Allegri.

Pulisic e Saelemaekers: Altri Tasselli PreZiosi da Blindare

Oltre a Maignan, l’agenda di Tare prevede incontri anche per altri due giocatori considerati strategici. Per Christian Pulisic, il cui contratto scade nel 2027 con un’opzione per l’anno successivo, TuttoSport parla di una bozza d’intesa già raggiunta. L’idea è di prolungare l’accordo fino al 2029, con un significativo adeguamento dello stipendio che si avvicinerebbe ai 5 milioni di euro. L’americano si è rivelato un acquisto indovinato, portando qualità, dribbling e gol sulla fascia destra, diventando rapidamente uno degli uomini chiave nell’undici di Allegri. La sua versatilità e la sua capacità di fare la differenza lo rendono un asset irrinunciabile per il futuro del Milan.

Anche per Alexis Saelemaekers, con scadenza nel 2027, i colloqui sono destinati ad entrare nel vivo. Il belga, spesso criticato ma sempre generoso e tatticamente prezioso, ha dimostrato di essere un jolly importante per la squadra, capace di ricoprire più ruoli e di garantire equilibrio e sacrificio. La sua duttilità e la sua dedizione lo rendono un elemento utile alla causa rossonera, e la dirigenza intende premiarlo con un nuovo contratto che lo leghi al Milan per un periodo più lungo.

L’obiettivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri è chiaro: costruire un Milan solido, competitivo e con una visione a lungo termine. I rinnovi contrattuali di Maignan, Pulisic e Saelemaekers rappresentano un passo fondamentale in questa direzione, garantendo continuità e stabilità a una squadra che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’autunno sarà decisivo per vedere quali risultati porteranno questi importanti colloqui.