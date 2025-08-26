News
Rinnovo Maignan, ci sono ancora margini per il prolungamento di contratto? Da casa Milan filtra questo
Il futuro di Mike Maignan al Milan continua a tenere banco. Nonostante le speculazioni e l’interesse di diversi top club europei, le trattative per il rinnovo del contratto dell’estremo difensore francese sono tutt’altro che chiuse. Anzi, si profilano nuovi incontri tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore, a testimonianza che la volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti.
La situazione è ancora in una fase di apertura totale. Questo significa che, sebbene le parti abbiano già avuto modo di confrontarsi, non si è ancora giunti a un punto di svolta. Le discussioni vertono naturalmente sull’ingaggio, con Maignan che, forte delle sue prestazioni di altissimo livello e del suo status di portiere tra i migliori al mondo, punta a un adeguamento significativo che lo collochi tra i top player della rosa. Dall’altra parte, il Milan sta cercando un punto d’incontro che rispetti i parametri economici del club, pur riconoscendo il valore inestimabile del suo numero uno.
Maignan, forte delle sue prestazioni di altissimo livello e del suo status riconosciuto di portiere tra i migliori al mondo, punta a un adeguamento significativo che lo collochi tra i top player della rosa del Milan, riconoscendone il valore inestimabile. La richiesta del francese si aggirerebbe intorno ai 7-8 milioni di euro netti a stagione, cifra che lo posizionerebbe tra i calciatori più pagati della Serie A.
Dall’altra parte, il club rossonero sta cercando un punto d’incontro che rispetti i parametri economici stabiliti dalla dirigenza, pur riconoscendo l’importanza del suo numero uno, perno imprescindibile della squadra di Allegri. L’obiettivo è quello di blindare il portiere, vero e proprio leader in campo e fuori, evitando una rottura che avrebbe conseguenze pesanti sia a livello tecnico che d’immagine. L’ottimismo filtra, ma il cammino è ancora in salita e le prossime settimane saranno decisive per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.