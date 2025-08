Rinnovo Maignan, Allegri e Tare in pressing: incontro fissato e volontà chiara del club. I dettagli

Rinnovo Maignan, continua il pressing di Allegri e Tare su Maignan per convincerlo ad estendere il contratto in scadenza nel 2026

Il futuro di Mike Maignan al Milan è un tema caldo che continua a tenere banco, con il club rossonero determinato a blindare uno dei suoi giocatori chiave. Sebbene il contratto dell’estremo difensore francese scada a giugno 2026, la dirigenza milanista, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha le idee chiare: Maignan è un elemento indispensabile per il progetto tecnico e sportivo del Milan. La notizia, diffusa dal giornalista Nicolò Schira, evidenzia come il club abbia intenzione di riaprire i colloqui con gli agenti del portiere già in autunno, con l’obiettivo di raggiungere un accordo per un prolungamento contrattuale che lo leghi ai colori rossoneri per un periodo più lungo.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha segnato l’inizio di una nuova era, e la sua visione tattica poggia su certezze e leader in campo. Mike Maignan rientra a pieno titolo in questa categoria. Le sue parate decisive, la sua leadership tra i pali e la sua capacità di impostare il gioco dal basso lo rendono un portiere moderno e completo, perfettamente in linea con le esigenze del calcio di alto livello voluto da Allegri. La sua presenza in porta non è solo una garanzia di sicurezza, ma anche un punto di riferimento per l’intera squadra, un catalizzatore di energia e determinazione.

Allo stesso modo, Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, ha subito identificato Maignan come una priorità assoluta nella sua agenda. La sua esperienza nel costruire squadre competitive e nel gestire i talenti lo ha portato a riconoscere immediatamente il valore inestimabile del portiere francese. La politica di Tare è quella di preservare e valorizzare i punti di forza della squadra, e Maignan rappresenta senza dubbio uno di questi. La sua centralità nel progetto è tale che il Milan è disposto a fare uno sforzo economico significativo per garantirsi le sue prestazioni anche negli anni a venire.

Le trattative non saranno semplici, come spesso accade nel mondo del calcio professionistico, ma la volontà del calciomercato Milan di estendere il contratto di Maignan è ferma e determinata. Gli agenti del giocatore saranno chiamati a un nuovo confronto con la dirigenza rossonera per trovare la quadra su ingaggio, durata e bonus. La scadenza a giugno 2026 non mette ancora il Milan in una situazione di urgenza critica, ma la lungimiranza del club impone di agire per tempo, evitando di arrivare agli ultimi mesi di contratto e trovarsi in una posizione di debolezza negoziale.

L’obiettivo è chiaro: evitare che Maignan possa diventare un obiettivo per altri top club europei a parametro zero. La sua qualità, unita alla sua giovane età (è nato nel 1995), lo rendono un asset di mercato estremamente prezioso. Il Milan ha investito molto su di lui dal suo arrivo nel 2021 e ha raccolto i frutti di questa scelta, con Maignan che è diventato rapidamente uno dei migliori portieri del campionato italiano e non solo.

In autunno, quindi, si aprirà un nuovo capitolo nella storia di Mike Maignan al Milan. La fiducia riposta in lui da Massimiliano Allegri e Igli Tare è un segnale forte e chiaro. Il Milan vuole continuare a costruire una squadra vincente, e per farlo ha bisogno di punti fermi come Maignan. Il suo rinnovo sarebbe non solo un successo sul piano contrattuale, ma anche un messaggio potente a tutto l’ambiente: il Milan ha grandi ambizioni e vuole realizzarle mantenendo i suoi talenti migliori.