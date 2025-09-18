Rinnovo Maignan, filtra grande pessimismo in casa Milan! Rapporto non ricucito, la partenza a zero adesso… Ultimissime notizie sui rossoneri

In casa Milan, la questione rinnovi sta tenendo banco, e il caso più spinoso è senza dubbio quello di Mike Maignan. Il portiere francese, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, si trova in una situazione di stallo, con la trattativa per il prolungamento al momento congelata.

Come riporta Tuttosport, l’intesa sembrava quasi fatta. Qualche mese fa, le parti avevano trovato un accordo di massima per estendere il contratto fino al 2028, con un aumento dell’ingaggio da 2,8 a 5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il Milan ha improvvisamente deciso di bloccare tutto. Le ragioni di questa interruzione, come suggerisce il quotidiano, includono anche alcune recenti incertezze e errori commessi dal portiere. Da quel momento, i dialoghi tra il club e l’entourage di “Magic Mike” si sono fermati.

Durante l’ultima sessione di mercato estivo, il nome di Maignan è stato accostato al Chelsea, ma le negoziazioni tra le due società non hanno portato a un accordo, e il portiere è rimasto in rossonero. Ora, il Milan si trova in una situazione delicata. La dirigenza, con il DS Tare e l’allenatore Allegri in prima linea, non intende perdere a parametro zero un giocatore del calibro di Maignan, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Per questo motivo, la società di via Aldo Rossi proverà a ricucire lo strappo nelle prossime settimane, ma il tentativo non sarà facile. Le opzioni, secondo il pezzo, sono solo due: o si arriva a un accordo per il rinnovo, o Maignan lascerà il club a fine stagione. Se il divorzio dovesse concretizzarsi, il Milan si troverà a dover affrontare la difficile ricerca di un erede all’altezza per non indebolire la porta e compromettere gli obiettivi futuri della squadra.