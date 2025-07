Rinnovo Maignan, cambia completamente lo scenario con Allegri e Tare? La situazione è attualmente questa. Le ultimissime sui rossoneri

Grandi novità in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan. Dopo settimane in cui il portiere francese sembrava destinato a lasciare Milano, la situazione è completamente cambiata. L’arrivo di Igli Tare come nuovo dirigente e il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri hanno rimescolato le carte, riaprendo clamorosamente la possibilità di un rinnovo contrattuale.

Secondo fonti vicine al club, la nuova dirigenza avrebbe messo il prolungamento di Maignan in cima alle priorità. Il portiere è considerato un pilastro fondamentale del progetto tecnico e la sua leadership, unita alle sue straordinarie parate, lo rende insostituibile. Le richieste economiche del giocatore, che in precedenza sembravano insormontabili, ora potrebbero essere soddisfatte grazie a una nuova strategia gestionale.

Il ruolo di Allegri è stato cruciale. Il tecnico, noto per la sua capacità di valorizzare i leader all’interno dello spogliatoio, avrebbe espressamente richiesto la permanenza di Maignan. La sua influenza e la volontà di costruire una squadra competitiva intorno a giocatori chiave come il francese, hanno spinto la società a rivedere le proprie posizioni. Anche Tare, con la sua esperienza e visione, avrebbe subito colto l’importanza di trattenere un elemento di tale calibro.

Questa svolta rappresenta una vittoria per i tifosi rossoneri, che hanno sempre considerato Maignan uno dei simboli della rinascita del Milan. La trattativa per il rinnovo, quindi, non solo è tornata d’attualità, ma sembra procedere spedita verso una conclusione positiva. Il futuro di “Magic Mike” potrebbe essere ancora a tinte rossonere, per la gioia di tutto l’ambiente milanista.