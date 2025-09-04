Rinnovo Maignan, l’ultima indiscrezione sul portiere francese allarma i tifosi rossoneri! Decisione già presa? Ultime

Rinnovo Maignan, clamorosa indiscrezione sul portiere: il francese avrebbe già deciso di non prolungare l’accordo coi rossoneri

Il destino di Mike Maignan al calciomercato Milan è appeso a un filo. L’accordo che lo lega al club rossonero, in scadenza a luglio 2026, si trova in una fase di stallo, con le discussioni per il rinnovo ferme ormai da mesi. Questa situazione, per quanto delicata, non ha minimamente intaccato la fiducia del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha confermato il portiere francese come leader indiscusso della squadra. I colloqui privati tra il tecnico livornese e Maignan hanno rivelato una mentalità impeccabile, una disponibilità al lavoro esemplare e una motivazione “extra large” che lo spinge a un campionato di grande sacrificio, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Milan ai vertici della classifica. Il suo atteggiamento, in particolare durante la trattativa, poi fallita, con il Chelsea, non è passato inosservato: Maignan, pur interessato a un trasferimento, non ha mai “puntato i piedi” e si è rimesso alle decisioni della dirigenza rossonera.

Verso un addio: l’esperienza al Milan volge al termine?

I cinque anni trascorsi da Maignan al Milan sono stati un periodo intenso e ricco di successi, culminato con la vittoria del 19° scudetto e della recente Supercoppa Italiana. Durante questo arco di tempo, il portiere si è affermato come uno dei migliori al mondo, grazie a una cultura del lavoro quotidiano e a una personalità impressionante, sia in campo che fuori. Maignan ha dato tantissimo al Milan e, a sua volta, ha ricevuto altrettanto dal club. Nonostante il forte legame, il ciclo del francese sembra ormai destinato a chiudersi il prossimo luglio. Le percentuali in favore di un rinnovo del suo attuale accordo sono infatti molto basse, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la fonte di questa analisi. La società è consapevole che Maignan onorerà la maglia fino all’ultimo giorno, con la responsabilità di essere il capitano, e accetterà serenamente la sua decisione sul futuro.

Il Chelsea sullo sfondo: un nuovo capitolo in Premier League?

Quale sarà dunque il futuro di Maignan? La destinazione più probabile sembra essere la Premier League, con il Chelsea ancora fortemente interessato. Il club inglese potrebbe fargli firmare un pre-accordo a parametro zero già a partire da febbraio. L’obiettivo di Maignan è chiaro: affrontare una nuova sfida professionale nell’élite del calcio europeo. Si dice che un accordo sulle cifre con i “Blues” sia già stato trovato. Ma prima di tutto, c’è il Milan, e una sfida ben più grande da vincere a ogni costo: conquistare lo scudetto della seconda stella , per chiudere nel migliore dei modi un’esperienza così intensa e ricca di soddisfazioni. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, dovrà valutare attentamente la situazione, sapendo che perdere un campione come Maignan sarebbe un duro colpo, ma potrebbe anche aprire nuove opportunità di mercato per la porta.