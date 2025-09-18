Rinnovo Maignan, a breve riprenderanno i dialoghi con il portiere! Scenario fosco all’orizzonte, il Diavolo deve evitare questa terribile ipotesi

Rinnovo Maignan, i rossoneri vogliono provare a convincere il portiere, in scadenza di contratto a giugno, a prolungare: la situazione

Il Milan è alle prese con una delle questioni più delicate del suo calciomercato: il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ha un contratto in scadenza che incombe come una minaccia, e la situazione, secondo quanto riportato da Tuttosport, è attualmente in una fase di stallo. Il club rossonero, guidato dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore Allegri, si trova di fronte a un bivio cruciale per il futuro della squadra.

Fino a pochi mesi fa, la situazione sembrava rosea. Le trattative tra il calciomercato Milan e l’entourage di Maignan avevano fatto passi da gigante, e un’intesa di massima era stata raggiunta per un prolungamento fino al 2028. L’accordo prevedeva un aumento significativo dell’ingaggio del giocatore, che sarebbe passato dagli attuali 2,8 a 5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, che avrebbe riconosciuto a “Magic Mike” il suo valore indiscusso e lo avrebbe legato a lungo termine alla maglia rossonera. Tuttavia, qualcosa è andato storto.

Il Milan ha deciso di congelare la trattativa, bloccando di fatto ogni ulteriore dialogo. Le motivazioni dietro questa scelta sono diverse, ma includono, a quanto pare, anche una certa insoddisfazione per alcune prestazioni del portiere. Errori che, seppur rari, non sono passati inosservati alla dirigenza. La mossa, inaspettata, ha causato una frenata brusca nei rapporti tra le parti, e da allora i contatti si sono ridotti al minimo.

La situazione si è fatta ancora più tesa durante la scorsa estate, quando il Chelsea si era interessato seriamente a Maignan. Le voci di un possibile trasferimento si erano fatte insistenti, ma la distanza tra le richieste del Milan e l’offerta dei Blues ha impedito la conclusione dell’affare. Il portiere francese è rimasto a Milano, ma la sensazione di un rapporto incrinato è rimasta.

Ora, il Milan si trova in una posizione scomoda. Il club non può permettersi di perdere a zero uno dei suoi gioielli più preziosi. Il direttore sportivo Tare, in accordo con la visione dell’allenatore Allegri, ha l’arduo compito di provare a ricucire lo strappo nelle prossime settimane e mesi. Non sarà una missione semplice, considerando la freddezza attuale tra le parti, ma un tentativo è d’obbligo. La posta in gioco è altissima: assicurare la permanenza di un pilastro della squadra o prepararsi a un addio che costringerebbe il club a una complessa ricerca di un sostituto all’altezza. Il futuro di Mike Maignan è un rompicapo che il Milan deve risolvere prima che sia troppo tardi.