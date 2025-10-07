Rinnovo Maignan, piovono conferme importanti! Sensazione sempre più chiara

Rinnovo Maignan, si fa sempre più difficile il discorso legato al prolungamento del portiere francese: Tare pronto a correre ai ripari

La questione del rinnovo di Mike Maignan continua a tenere banco in casa Milan, oscurando in parte l’entusiasmo per la squadra capolista guidata da Massimiliano Allegri. Il futuro del portiere francese è, secondo molti analisti, sempre più in bilico e la dirigenza rossonera deve agire con prontezza per evitare di ritrovarsi impreparata. Il giornalista Alessandro Jacobone ha espresso chiaramente la sua posizione, esortando il club a prepararsi al peggio e a muoversi con decisione sul calciomercato.

Perdere Maignan: Una Realtà Da Accettare

Secondo Alessandro Jacobone, il calciomercato Milan deve entrare nell’ottica di perdere il suo numero uno, per non farsi cogliere di sorpresa: “In salita era settimane fa, in salita rimane oggi, il Milan deve entrare nell’ottica di perderlo, così da farsi trovare pronto in caso di eventuale sostituzione”.

La necessità di cautelarsi non è solo una questione di cifre, ma di strategia. Il Milan di Massimiliano Allegri, costruito sulla solidità difensiva (con elementi come Tomori e Pavlovic) e sulla qualità a centrocampo (con Modrić e Rabiot), non può permettersi un vuoto di leadership tra i pali. Il tecnico livornese, che basa il suo successo sulla stabilità e l’affidabilità, ha bisogno di certezze immediate, un aspetto che il DS Igli Tare deve garantire.

La Linea Interna E La Chiamata Al Mercato

Jacobone tocca anche il tema delle soluzioni interne, come l’ipotesi di promuovere il giovane Torriani, ma le considera valide solo se sostenute da un vero progetto di crescita sul campo: “Le idee “esotiche” come quella dell’affido della porta a Torriani dalla prossima stagione, vanno bene solamente se ci credi davvero, utilizzando partite di Coppa Italia come test di avvicinamento alla titolarità”.

Tuttavia, il percorso più sicuro passa per il calciomercato. Se l’addio di Maignan si concretizzasse, il Milan dovrà muoversi con grande anticipo. Il suggerimento di Jacobone è perentorio e si rivolge direttamente alla dirigenza: “Poi c’è il mercato con qualche nome interessante, ma anche qui, serve arrivare prima, senza aspettare che gli altri decidano per noi”.

Il riferimento è chiaro alla situazione di Guglielmo Vicario, portiere della Nazionale e in discussione al Tottenham, che rappresenta un profilo italiano e di altissimo livello. Il DS Igli Tare, noto per la sua abilità nel cogliere opportunità, ha il compito cruciale di identificare e bloccare il sostituto ideale (un po’ come fatto con i colpi Modrić e Rabiot a centrocampo) prima che la concorrenza, soprattutto in Premier League, si scateni. La posta in gioco è alta: il futuro della porta del Milan e la stabilità del progetto di Massimiliano Allegri in Serie A dipendono dalla tempestività delle decisioni del club.