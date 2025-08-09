Rinnovo Maignan, piovono conferme importantissime! Operazione disgelo in corso, Allegri e Tare gongolano

Rinnovo Maignan, arrivano importantissime conferme sull’operazione disgelo relativa al prolungamento del francese

Dopo un’ultima stagione turbolenta e una primavera gelida sul fronte dei rinnovi, la dirigenza del calciomercato Milan è al lavoro per ricucire i rapporti con il suo portiere, Mike Maignan, e trovare un nuovo accordo. La situazione è delicata, dettata dall’enorme delusione del francese per una promessa non mantenuta riguardante un precedente accordo per il prolungamento del contratto fino al 2028con opzione per il 2029.

L’edizione odierna di Tuttosport (come riportato nell’articolo) ripercorre la vicenda che ha portato a questa crisi. A dicembre 2024, in un periodo in cui il Milan stentava sotto la guida di Fonseca, l’Amministratore Delegato Furlani e il Direttore Tecnico Moncadaavevano raggiunto un’intesa con Maignan. L’accordo prevedeva il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2026, e un significativo ritocco dell’ingaggio. Dai 3 milioni di euro netti attuali, il portiere avrebbe dovuto percepire 5 milioni netti a stagione più bonus. La firma e gli annunci ufficiali sembravano essere solo una formalità, ma così non è stato. Maignan e il suo entourage hanno presto compreso che a Casa Milan qualcuno aveva deciso di rimangiarsi la parola data, anche alla luce della mancata qualificazione in Champions League e dei conseguenti introiti sfumati.

Questa delusione, definita da Tuttosport come “atroce”, ha portato il capitano (con l’arrivo di Conceição è proprio Maignan ad indossare la fascia) a meditare l’addio. All’inizio dell’estate, dopo la cessione di Reijnders, è arrivata un’offerta da 15 milioni di euro da parte del Chelsea. Nonostante il contratto in scadenza solo un anno dopo, il Milan ha ritenuto l’offerta ampiamente insufficiente e ha trattenuto il portiere, confidando che il nuovo allenatore Allegri e il nuovo Direttore Sportivo Tare potessero riuscire a ricucire lo strappo.

Ad oggi, Tare e Allegri sono riusciti a convincere il francese a rimanere almeno un altro anno in rossonero. L’appuntamento decisivo è fissato per l’autunno, quando si capirà se ci saranno o meno i presupposti per proseguire insieme fino al 2029. Il duo Tare-Allegri ci conta, e la situazione, che fino a poche settimane fa sembrava scontata verso una separazione, potrebbe effettivamente cambiare.

Del resto, trovare un altro portiere affidabile e del calibro dell’ex Lille comporterebbe un esborso di almeno 20-25 milioni di euro. Per il Milan, quindi, continuare a tenere Maignan rappresenta una scelta vantaggiosa sia economicamente che sportivamente. Il portiere è diventato, nel tempo, uno dei pilastri dello spogliatoio e continua a beneficiare del Decreto Crescita, il che rende il suo rinnovo ancora più appetibile dal punto di vista finanziario. Al Milan, quindi, sperano vivamente che l’autunno porti una risoluzione positiva e che la strada per il prolungamento del contratto di Mike Maignan fino al 2029 sia finalmente percorribile.