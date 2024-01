Rinnovo Leao, il portoghese svela un RETROSCENA: «Loro sapevano la mia volontà»

Rinnovo Leao: il portoghese svela questo RETROSCENA sul contratto. Le parole dell’attaccante a Sky

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a SkySport svelando un retroscena sul rinnovo.

SUL RINNOVO – «Loro sapevano che volevo rimanere al Milan almeno un altro anno anche per il progetto sportivo e per far vedere cosa valevo. Sapevo di dover aspettare, era solo una questione burocratica».

