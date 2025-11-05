Rinnovo Leao, piovono conferme: intenzione chiara del Milan e primi dialoghi col calciatore. Questa la posizione del portoghese

Connect with us

Rinnovo Leao, arrivano chiare conferme sull’intenzione del Milan di rinnovare il contratto del portoghese in scadenza a giugno del 2028

Rafael Leão è il giocatore dal quale il mercato Milan si aspetta il definitivo «salto di qualità» in termini di «continuità, soprattutto», nelle prestazioni e nei numeri. Nonostante l’attaccante abbia saltato le prime partite per un infortunio al polpaccio, ha iniziato a ingranare con «4 gol in 6 presenze tra campionato e Coppa Italia», segnando subito al suo esordio stagionale contro il Bari.

Rinnovo Leao, idee chiare sul rinnovo

Mentre il portoghese riprende a fare la differenza in campo, si lavora sul suo futuro. Come riporta Calciomercato.com, nonostante le voci di un possibile addio l’estate scorsa, né il club rossonero né il giocatore «hanno mai pensato di separarsi».

Anzi, la società ha avviato i primi colloqui per impostare il rinnovo del contratto. Sebbene l’accordo attuale sia in scadenza a giugno 2028, eliminando ogni «fretta di firmare il prolungamento», la dirigenza, come riferito da Matteo Moretto«ha riaperto il discorso valutando di proporre un nuovo contratto a Leao» dopo i primi contatti preliminari estivi.

Il sogno offensivo di Allegri: Leao-Pulisic

Questo riavvicinamento contrattuale è un ulteriore segnale che «Rafa è al centro del progetto rossonero sia nel presente che nei prossimi anni». Anche le idee tattiche di Massimiliano Allegri lo confermano: per l’allenatore, l’attacco ideale è quello formato da Leão e Pulisic.

Tuttavia, finora i due hanno giocato insieme solo per «una decina di minuti» a Torino contro la Juventus, prima che Pulisic venisse sostituito. Nelle altre gare, la coppia non è stata mai disponibile contemporaneamente: «quando c’era l’americano Leao era infortunato, con il ritorno del portoghese si è fatto male l’ex Dortmund».

