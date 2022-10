Il Milan studia le possibili alternative al rinnovo di Leao: ecco i dettagli

Come riportato dal Corriere della Sera, non c’è ancora nulla di fatto tra Leao e il Milan per il rinnovo e il club rossonero pensa alle possibili alternative.

Proprio in quest’ottica, nella giornata di ieri, Maldini e Massara hanno avuto un colloquio a Casa Milan con l’avvocato Ledure, il quale rappresenta Lang del Bruges e Ziyech del Chelsea.