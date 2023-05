Rinnovo Leao, prima la firma e poi l’annuncio ufficiale da parte del Milan: succederà tutto in questi giorni

È tutto pronto per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Dopo la vittoria con la Sampdoria e i due giorni liberi concessi da Pioli, l’agenda dei rossoneri ha messo in programma l’appuntamento per il prolungamento del portoghese.

Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, la firma e l’annuncio ufficiale da parte del Milan sono previsti tra giovedì 25 e venerdì 26 maggio.