Rinnovo Leao, Bonanni: «Il Milan sta facendo il massimo». Così sul tema caldo di queste settimane in casa rossonera

Massimo Bonanni, intervistato da TMW Radio, ha commentato le ultime vicende in casa Milan, ossia il rinnovo di Leao.

Queste le sue parole: «Il Milan sta facendo il massimo perché Leao è uno dei talenti più importanti del calcio europeo. Su Skriniar credo che l’Inter stia si facendo il massimo, perché è un ottimo difensore e in giro non ce ne sono troppi in giro. Fa bene a provare l’Inter a rinnovare, se uno vuole rimanere rimane»