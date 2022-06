Rinnovo Ibrahimovic, per Zlatan non è una questione di soldi: le cifre del nuovo accordo con il Milan

Come spiega Tuttosport è ormai decisa la permanenza di Ibrahimovic al Milan per un altro anno. I dialoghi con Maldini sono stati costanti negli scorsi mesi e Ibra sa non poter più essere la stella in campo della squadra, ma si di poter fare la differenza nello spogliatoio.

Non appena arriveranno i rinnovi di Maldini e Massara le parti si incontreranno. Lo stipendio crollerà con una base fissa di 2 milioni più tutta una serie di bonus legati a presenze, obiettivi personali e di squadra. Ma Ibra non ne fa una questione di soldi. Nel futuro più lontano potrebbe esserci poi un ruolo da dirigente al Milan.