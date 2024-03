Rinnovo Giroud, c’è il consiglio di Ibrahimovic: francese in bilico. La situazione

Rinnovo Giroud, arriva il consiglio di Ibrahimovic: il francese pronto a sciogliere le riserve. Il futuro resta in bilico

Un tema aperto del calciomercato Milan resta quello legato al futuro di Olivier Giroud. Il centravanti francese resta in scadenza di contratto al termine della stagione e deve decidere se prolungare con i rossoneri oppure sbarcare in MLS, opzione dal quale è molto tentato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic avrebbe consigliato all’ex Arsenal di restare a Milanello in qualità di alternativa al nuovo attaccante che arriverà in estate (Zirkzee il preferito davanti a Sesko). Lo svedese è in pressing: entro un mese la decisione definitiva.