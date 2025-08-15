Rinnovi Milan, la società vuole fare chiarezza ma serve tempo: 3 nomi sul tavolo

Rinnovi Milan, diversi giocatori devono chiarire la propria posizione rispetto al contratto in essere

Il Milan è indubbiamente uno dei club più attivi in questa sessione di calciomercato, ma il lavoro della dirigenza non si limita solo agli acquisti e alle cessioni. Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, il club rossonero sta già pianificando il futuro a lungo termine, con un focus particolare sui rinnovi di contratto dei giocatori chiave. Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport, in autunno sono in agenda diversi incontri per blindare i tasselli più importanti della rosa.

Il primo nome sulla lista è quello di Christian Pulisic. L’esterno americano, arrivato l’estate scorsa, ha dimostrato di essere un elemento prezioso e insostituibile per l’attacco. Il suo contratto attuale scade nel 2027, con un’opzione per un’ulteriore stagione, ma il Milan vuole prolungare il rapporto per un periodo più lungo. Secondo la fonte, esiste già una bozza d’intesa per rinnovare fino al 2029, con un adeguamento significativo dello stipendio che salirebbe a 5 milioni di euro. Un riconoscimento importante per il suo contributo e un segnale di fiducia per il futuro.

Un altro rinnovo che il club vuole affrontare con urgenza è quello di Mike Maignan. Il portiere francese, il cui contratto scade nel 2026, è considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e un pilastro della squadra. La trattativa non sarà semplice, poiché i rapporti con il suo entourage si sono raffreddati nei mesi scorsi. L’obiettivo di Igli Tare è ricucire ogni strappo e trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti. Blindare Maignan è una priorità assoluta per il Milan, che vuole costruire una squadra vincente e duratura.

Infine, anche la situazione di Alexis Saelemaekers è al vaglio della dirigenza. Il suo contratto scade nel 2027 e, sebbene sia stato spesso al centro di voci di mercato, la sua versatilità e il suo impegno lo rendono un elemento prezioso per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rende un jolly tattico fondamentale per il mister livornese. I colloqui per il suo prolungamento devono ancora entrare nel vivo, ma l’intenzione del club è chiara: proseguire insieme.

In sintesi, la strategia del Milan è duplice: da un lato, rafforzare la rosa con acquisti mirati per renderla immediatamente competitiva; dall’altro, assicurarsi che i giocatori chiave restino a lungo, creando un nucleo solido e affidabile per gli anni a venire. La sinergia tra Tare e Allegri sta portando a una programmazione che non guarda solo al presente, ma costruisce le basi per un futuro vincente.