Rigorista Milan, nonostante l’errore sarà ancora Kessié il designato

Kessié continuerà ad essere il principale rigorista del Milan anche in futuro: l’errore dal dischetto non lo fermerà

Franck Kessié ieri ha battuto due calci di rigore, uno segnato e uno sbagliato, divenendo uno dei tre giocatori nati dal 1996 in avanti ad aver raggiunto quota 25 reti in Serie A, dopo Lautaro Martínez e Federico Chiesa.

Tuttavia l’errore dal dischetto ha, come fatto con Ibra, messo inizialmente in dubbio il suo futuro da rigorista. Invece no, come confermato dallo stesso Kessié a fine partita, i rigori al Milan sarà ancora lui a batterli.