Rigori Milan, la statistica è impietosa: troppi errori nell’ultimo anno. I numeri dicono che… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sembra aver sviluppato una vera e propria fobia per il dischetto. La squadra guidata da Massimiliano Allegri sta attraversando un periodo nero per quanto riguarda i calci di rigore, come drammaticamente confermato dall’errore di Christian Pulisic contro la Juventus. Quell’occasione sprecata non è che l’ultimo, doloroso tassello di un problema che si sta cronicizzando.

Il Corriere dello Sport ha lanciato l’allarme, titolando in prima pagina: “Rigori, troppe beffe per il Diavolo”. I dati statistici che accompagnano il titolo sono impietosi e rivelano l’entità di questa crisi di precisione.

Numeri Senza Precedenti nel 2024

L’affidabilità dagli undici metri è crollata verticalmente. Nelle ultime sette battute in campionato, i rossoneri hanno fallito ben cinque rigori. Estendendo l’analisi all’anno solare 2024, il bilancio è terrificante: su tredici tentativi totali, il Milan ne ha sbagliati sette.

Una percentuale di errore così elevata è semplicemente insostenibile per una squadra che punta al vertice. Questi numeri, che rappresentano una delle peggiori performance tra i maggiori club europei, evidenziano quanto il problema non sia circoscritto al singolo tiratore, ma sia diventato un difetto sistemico da risolvere con urgenza.

Il Danno in Termini di Punti

La questione va ben oltre il mero dato statistico. I rigori sono spesso momenti chiave che determinano l’esito di una partita, trasformando un potenziale svantaggio in un pareggio o una parità in un vantaggio decisivo. Ogni errore dal dischetto si traduce in punti persi che, a fine stagione, possono fare la differenza tra un successo e un fallimento. Per l’allenatore Allegri e per il DS Tare, ritrovare un tiratore freddo e affidabile è ora una priorità assoluta per ridare solidità e cinismo alla squadra.