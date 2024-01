Rigori Milan, gerarchie stravolte dopo gli errori contro il Bologna: ecco chi batterà il prossimo

Rigori Milan, gerarchie stravolte dopo i due errori nel match contro il Bologna: ecco chi batterà il prossimo

Stefano Pioli è pronto a stravolgere le gerarchie per quanto riguarda i possibili rigoristi in casa rossonera dopo i due pesanti errori nel match contro il Bologna da parte di Giroud e Theo Hernandez.

Come riportato da Tuttosport, il tecnico ora potrebbe decidere di cambiare battitore e magari seguire l’auto-candidatura di Leao, uno che avrebbe bisogno come l’oro di ritrovare la via del gol.