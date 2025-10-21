Rigore Milan Fiorentina, Ordine attacca Ranieri e difende la decisione del VAR e di Marinelli: «Di scandaloso a San Siro c’è stata solo questa cosa»

Rigore Milan Fiorentina, Franco Ordine, noto giornalista, ha difeso la decisione del VAR e quella conseguente dell’arbitro Marinelli

Franco Ordine, noto giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione ai microfoni di Radio Radio in merito al discusso rigore concesso al Milan contro la Fiorentina, che ha permesso ai Rossoneri di vincere e conquistare la vetta solitaria della classifica.

Ordine ha preso una posizione netta, spostando l’attenzione dalla decisione arbitrale alla condotta in campo dei Viola: “Di scandaloso c’è stata solo la prestazione della Fiorentina”.

Rigore Milan Fiorentina, Ordine si scaglia contro la prestazione della squadra di Pioli

Riguardo l’episodio specifico che ha portato al tiro dal dischetto, il giornalista ha difeso la decisione finale presa in campo e confermata al Var, definendola borderline ma legittima: “Quello assegnato a San Siro non è un rigore gigantesco, ma nella casistica attuale del Var ci sta benissimo”. In sostanza, pur non essendo un rigore clamoroso, rientra nelle interpretazioni ormai consolidate della tecnologia.

Tuttavia, Ordine ha riservato le critiche più aspre a un difensore della Fiorentina: “Da censurare è invece il comportamento di quel campione di provocazione che è Ranieri”. Secondo il giornalista, il difensore Viola avrebbe superato i limiti della correttezza: “Il difensore viola ha provato a colpire l’avversario, andava sanzionato”.

Il commento di Franco Ordine si discosta quindi dalla querelle puramente tecnica, concentrandosi sull’etica sportiva e sulla necessità di sanzionare le provocazioni in campo, suggerendo che l’attenzione mediatica dovrebbe concentrarsi più sulla scarsa performance della Fiorentina che sul rigore in sé.