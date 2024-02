Rigore Milan Atalanta, Gasperini se lo tiene stretto: «Ce lo prendiamo, di rigorini così ne vengono dati una marea». Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Atalanta, Gasperini è tornato a parlare del rigore generoso concesso alla sua squadra: le sue parole.

RIGORE «Fa parte di quei rigorini che ce ne sono ormai tanti, ne vengono dati una marea, non avevamo un rigore così da una marea, ce lo prendiamo. Piace dare questi rigore così pensano di fare più bello il calcio, certe volte è a favore certe volte è contro, eravamo in credito con il Milan per i rigori»

LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI POST MILAN ATALANTA