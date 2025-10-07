Rigore Kelly Gimenez, svelato il dialogo al VAR su DAZN! La spiegazione del mancato cartellino. Le ultimissime notizie

Il pareggio a reti inviolate (0-0) tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium ha lasciato uno strascico di polemiche, concentrate in particolare sull’episodio del calcio di rigore assegnato ai rossoneri nel secondo tempo. La decisione, arrivata dopo un contatto in area tra il difensore Lloyd Kelly e l’attaccante milanista Santiago Gimenez, è stata oggetto di analisi dettagliata a “Open VAR” su DAZN, dove è stato svelato l’audio del dialogo tra l’arbitro Guida e la sala VAR.

Il Contatto e la Richiesta di Espulsione

Una volta fischiato il rigore per il Milan, scatenato dalla caduta di Gimenez, i giocatori rossoneri hanno immediatamente invocato il cartellino rosso per Kelly. Tuttavia, l’arbitro Guida ha rapidamente respinto la richiesta, una decisione successivamente confermata dal VAR.

Il dialogo svela il motivo: l’azione è stata derubricata a “azione promettente e genuina”, non a “chiara occasione da gol”.

L’Audio VAR: “Azione Promettente, Non C’è Possesso”

Il colloquio tra il direttore di gara Guida e la sala VAR chiarisce la dinamica e le ragioni del mancato cartellino rosso per Kelly:

Arbitro (rivolto ai giocatori del Milan): “Ma che rosso?!” VAR: “Non ha fatto provvedimento, vediamo solo un po’ di APP in più. Era qua il giro palla dietro, ok.” Arbitro: “Non c’ha la palla ancora. Non ha ancora il controllo del pallone” (riferito a Gimenez). VAR: “Non ha fatto nessun provvedimento. Nessun provvedimento ha fatto. No, no assolutamente.” Arbitro: “Per me è un’azione promettente e genuina.” VAR: “Sono d’accordo, Marco. Il pallone è in aria, non c’è possesso. Non c’è possesso.” Arbitro: “La palla è in aria, non c’è controllo del pallone. Un’azione promettente e genuina. Buono.”

L’analisi del VAR, quindi, ha stabilito che, essendo il pallone in transito aereo e non pienamente in possesso di Gimenez, il fallo di Kelly non impediva una chiara opportunità di segnare, ma unicamente un’azione promettente. La decisione finale, pertanto, è stata rigore e cartellino giallo per il difensore juventino.