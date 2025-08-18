Ricci a Milan Tv: «Grande emozione esordire con una vittoria!». Poi svela il retroscena su Landucci

Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bari

L’entusiasmo era palpabile a San Siro per l’esordio stagionale del Milan, che ha superato il Bari con un convincente 2-0. Tra i protagonisti della serata c’è stato Samuele Ricci, il centrocampista rossonero che, al termine della partita, ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di Milan TV, fornendo uno spaccato interessante sulla mentalità della squadra e le aspirazioni per la nuova stagione. Le sue parole risuonano con la determinazione che il nuovo ciclo, sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Igli Tare, sta cercando di infondere.

Sulla vittoria: “È stato bellissimo e il miglior modo di esordire”

Samuele Ricci ha espresso tutta la sua gioia per l’esito della partita e per l’accoglienza ricevuta dai tifosi: “È stato bellissimo e il miglior modo di esordire davanti a tantissimi tifosi che ringrazio. C’è stata una grande prestazione da parte del gruppo, ci sono delle cose da mettere a posto ma ci lavoreremo”. Queste dichiarazioni sottolineano non solo l’importanza di un inizio positivo, ma anche la consapevolezza che c’è ancora margine di miglioramento. La sinergia tra la squadra e i tifosi, un elemento chiave per il Milan, è stata immediatamente percepita dal giovane centrocampista, che ha riconosciuto il calore e il sostegno del pubblico di San Siro.

Sulla presentazione a San Siro: “Emozioni che ti rimangono dentro”

L’emozione di calcare il prato di San Siro per la prima volta da giocatore del Milan è stata un’esperienza indimenticabile per Ricci: “Emozioni che ti rimangono dentro. Entrare a San Siro da giocatore e non da avversario non mi era mai successo e mi rimarrà per sempre”. Questo aspetto è cruciale per comprendere il lato umano e la motivazione intrinseca di un giocatore che approda in un club della caratura del Milan. L’impatto di un ambiente così iconico è spesso un fattore determinante per le prestazioni e l’adattamento dei nuovi acquisti, e le parole di Ricci suggeriscono una profonda connessione emotiva con la sua nuova realtà.

Sul boato del pubblico per l’ingresso in campo di Modric: “Giusto così. Oltre al campione, è un ragazzo umilissimo e disponibilissimo”

Un momento clou della serata è stato l’ingresso in campo di Luka Modric, accolto da un boato assordante del pubblico. Ricci ha commentato l’episodio con grande rispetto: “Giusto così. Oltre al campione, è un ragazzo umilissimo e disponibilissimo. Pedina fondamentale all’interno dello scacchiere”. Le parole di Ricci non solo evidenziano la qualità tecnica indiscussa di Modric, ma ne esaltano anche le qualità umane. La presenza di un veterano con tale esperienza e carisma è un valore aggiunto inestimabile per il Milan di Allegri, offrendo un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio per i giocatori più giovani. L’arrivo di Modric, un colpo di mercato fortemente voluto dal DS Tare, si sta già dimostrando strategico per dare una svolta di qualità al centrocampo rossonero.

Sulle indicazioni di Landucci: “È quel che ci ha chiesto il mister da subito”

Le direttive tattiche sono un altro aspetto fondamentale che Ricci ha toccato, riferendosi alle indicazioni di Giovanni Landucci, il vice di Massimiliano Allegri: “È quel che ci ha chiesto il mister da subito, ossia essere compatti soprattutto nella fase difensiva, poi davanti abbiamo le armi per colpire. Se facciamo così possiamo fare delle grandi partite e soprattutto divertirci”. Questa dichiarazione offre una chiara visione della filosofia di gioco che Allegri sta implementando: solidità difensiva come punto di partenza per poi esprimere il potenziale offensivo della squadra. La compattezza e la disciplina tattica saranno elementi chiave per il Milan in questa stagione, e le parole di Ricci confermano l’adesione dei giocatori a questo progetto tecnico. L’obiettivo è chiaro: divertire e raggiungere grandi risultati, partendo da una base solida costruita sul lavoro di squadra e sulle direttive precise dello staff tecnico.

In sintesi, l’esordio di Samuele Ricci e la vittoria del Milan contro il Bari segnano un inizio promettente per la nuova stagione. Le parole del centrocampista, riportate da Milan TV, riflettono una squadra motivata, consapevole delle proprie forze e determinata a lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati sotto la guida di Massimiliano Allegri e con l’apporto strategico di Igli Tare. La strada è lunga, ma la prima impressione è decisamente positiva.