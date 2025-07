Ricci, belle parole per il Milan: tra tattica e spirito di gruppo

Ricci ha speso bellissime parole nei confronti del Milan! Tra tattica contro il Liverpool e spirito di gruppo

Samuele Ricci, centrocampista del Milan acquistato in questo calciomercato estivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole:

SULL’AMICHEVOLE TRA LIVERPOOL E MILAN – «È stata una partita bellissima, per l’atmosfera che c’era, per lo stadio veramente bello, c’era una bella cornice, poi per l’avversario che siamo andati ad incontrare e per la partita soprattutto che abbiamo fatto.La cosa importante che ho notato in campo, penso si sia notato anche da fuori, è che ci sono stati passi avanti rispetto alla partita contro l’Arsenal, in cui non siamo riusciti a sviluppare bene in verticale i contropiedi, mentre stavolta l’abbiamo fatto e abbiamo trovato anche tantissime occasioni. È un po’ quello che ci chiede il mister, quindi di essere concreti».

INTERPRETARE LA PARTITA – «Sapevamo il valore dell’avversario, lo abbiamo rispettato. Magari tecnicamente potevano avere anche qualcosa in più, quindi è stato il momento di fare una partita diversa, chiudersi un po’ di più ed essere più solidi».

UN BELLISSIMO GRUPPO – «C’è un bellissimo gruppo. Devo dire che lo staff e il mister sono stati molto bravi in questo, c’è un clima disteso quindi si riesce a lavorare tranquillamente. La cosa importante è che poi quando siamo sul campo siamo tutti concentrati e diamo tutti il 100% per il Milan, questa è la cosa più importante».