Ricci alla Gazzetta dello Sport: «L’obiettivo è tornare in Champions League, su Allegri e Leao vi svelo questi retroscena»

Ricci, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della prossima stagione: le dichiarazioni

Samuele Ricci è il nuovo centrocampista del Milan, un acquisto da circa 25 milioni di euro (bonus inclusi) dal Torino, finalizzato dopo una lunga trattativa iniziata lo scorso gennaio. Il giovane talento italiano ha già conquistato l’ambiente rossonero, come ha raccontato in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Le prime impressioni e il feeling con Allegri

“Di solito riesco subito a integrarmi bene in contesti nuovi. Il lavoro non è del tutto completato, ma penso di essere a buon punto grazie alla società, alle persone che lavorano al Milan e allo spogliatoio che mi hanno dato una bella mano,” ha dichiarato Ricci, visibilmente entusiasta. Le sue prime tre settimane sono state molto positive: “Ho trovato uno staff molto bravo, un clima disteso e compagni concentrati sul disputare una stagione importante. Non potevo chiedere di meglio.”

Un fattore chiave del suo rapido adattamento è l’ottimo feeling che si è creato con il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. “Abbiamo un bel feeling: siamo entrambi toscani e ci capiamo abbastanza bene… (ride, ndr),” ha rivelato Ricci. Allegri, ex centrocampista, sta guidando Ricci nel suo ruolo: “A noi centrocampisti chiede di dare solidità: tecnicamente dobbiamo cercare di subire meno passaggi interni possibili e di giocare il pallone velocemente e in avanti perché conosciamo la qualità e la rapidità dei nostri esterni. Se li mettiamo in condizioni di far male, anche usando il cambio di gioco, è tutto più semplice.” I consigli del mister sono preziosi: “Lui ha giocato anche in quel ruolo e conosce tutti i segreti. Mi corregge e mi aiuta.”

Le vittorie, il lavoro da fare e l’obiettivo Champions

Il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo DS Igli Tare e di Allegri, sta dimostrando carattere. La vittoria contro il Liverpool è stata un segnale importante, anche se la strada è ancora lunga. “La prestazione c’era stata anche con l’Arsenal, ma abbiamo avuto più difficoltà in fase di possesso perché non riuscivamo a sviluppare il gioco in verticale,” ha analizzato Ricci. “A Hong Kong, invece, ci sono stati passi in avanti sotto questo punto di vista e abbiamo creato tante occasioni soprattutto in contropiede. Siamo stati concreti come ci chiede il mister. Conoscevamo il valore del Liverpool e siamo stati concentrati fin dal primo minuto. C’era bisogno di chiudersi e di essere ancora più solidi rispetto alla gara contro l’Arsenal. Ci siamo riusciti.” La parola d’ordine ora è “Non esaltarsi,” mantenendo i piedi per terra nonostante i successi iniziali.

Gli obiettivi stagionali sono chiari per il Milan. “Obiettivo Champions? Oltre a essere la priorità, è quello che il Milan merita,” ha affermato Ricci con convinzione. “Poi vedremo dove saremo negli ultimi mesi… Bisognerà andare avanti step by step e in allenamento ascoltare il mister. La strada è giusta, ma cerchiamo di non guardare troppo al futuro.” La voglia di sentire l’inno della Champions League a San Siro è un desiderio condiviso: “Certo. Penso che tutti lo vogliano sentire di nuovo a San Siro, non solo io. Per questo continuiamo a lavorare per riportare il Milan in alto.”

Leao, un valore aggiunto incredibile

Infine, Ricci ha speso parole di elogio per il compagno di squadra Rafael Leao, protagonista di una grande prestazione contro il Liverpool. “È molto meglio averlo come compagno,” ha scherzato Ricci. “Sappiamo le qualità di Rafa, un giocatore che per noi può fare la differenza. Forse neppure lui sa quanto è forte e quanto talento ha. Se si mette a disposizione della squadra, è un valore aggiunto incredibile.”

L’arrivo di Samuele Ricci sembra aver dato nuova linfa al centrocampo rossonero, e l’intesa con Allegri e i compagni fa ben sperare i tifosi per una stagione ricca di successi.