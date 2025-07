Ricci Milan, Pulisic esalta il nuovo acquisto: le sue dichiarazioni hanno fatto impazzire i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Christian Pulisic, l’attaccante rossonero, ha dedicato parole di grande apprezzamento a Samuele Ricci in un’intervista esclusiva rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro del Milan. L’americano ha messo in risalto le qualità del centrocampista italiano, sottolineando come la sua efficacia risieda proprio nella semplicità e nella capacità di mettere sempre le esigenze della squadra al primo posto.

“Ricci mi piace perché fa le cose semplici e non cerca mai di esagerare,” ha dichiarato Pulisic, mettendo in evidenza un approccio al gioco che, seppur non appariscente, è fondamentale per l’equilibrio della squadra. “Fa quello di cui la squadra ha bisogno.” Questa attitudine, spesso sottovalutata, è un tassello cruciale per la fluidità del gioco e la gestione del possesso palla.

L’ex Chelsea ha poi approfondito gli aspetti tecnici che rendono Ricci un elemento così prezioso. “Ha un’ottima tecnica, è bravo a controllare il pallone e a passarlo.” Queste caratteristiche lo rendono un metronomo affidabile a centrocampo, capace di dettare i ritmi e di facilitare la transizione tra difesa e attacco. La sua visione di gioco e la precisione nei passaggi sono qualità che, pur non portando sempre sotto i riflettori, sono ammirate e riconosciute dai compagni di squadra.

“Ammiro molto il suo modo di giocare,” ha concluso Pulisic, sintetizzando un sentimento di rispetto e ammirazione per un calciatore che incarna l’essenza del lavoro di squadra e della dedizione. Le parole di Pulisic non solo evidenziano il valore di Ricci, ma offrono anche uno spaccato della mentalità vincente che il Milan sta cercando di consolidare, una mentalità che premia l’efficienza e l’intelligenza tattica prima di ogni altra cosa.