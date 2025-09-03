Ricci a Mediaset: «Vi dico cosa mi chiede Allegri, di Modric mi ha stupito un aspetto in particolare. Ecco quale»

Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato a Mediaset delle richieste di Massimiliano Allegri e della bellezza di allenarsi con Luka Modric

Samuele Ricci, uno dei volti nuovi del centrocampo del Milan, ha concesso un’intervista esclusiva a Sport Mediaset, rilasciando dichiarazioni significative sulla sua nuova avventura in rossonero e sulle sue aspirazioni future. Arrivato dal Torino durante l’ultima sessione di calciomercato, il giovane talento italiano si è già integrato perfettamente negli schemi del neo-tecnico Massimiliano Allegri, dimostrando una maturità e una visione di gioco non comuni per la sua età.

Il percorso di Ricci al Milan è appena cominciato, ma le sue ambizioni sono già chiare: “Penso che attraverso il Milan devo guadagnarmi ogni volta il posto in nazionale perché è una cosa importante per un ragazzo italiano come me. Devo cercare di fare bene con il Milan e migliorarmi”. Le parole del centrocampista sottolineano l’importanza del club milanese come trampolino di lancio per un ruolo da protagonista nella Nazionale italiana. Lavorare sotto la guida di un allenatore esperto come Allegri e di un direttore sportivo navigato come Tare (il nuovo DS del Milan) offre a Ricci l’opportunità di crescere e affinare le sue abilità.

Nel corso dell’intervista, Ricci si è soffermato sull’esperienza di allenarsi al fianco di un fuoriclasse del calibro di Luka Modrić. L’ex giocatore del Torino ha manifestato un’enorme ammirazione per il campione croato, descrivendo l’allenamento con lui come un “privilegio”. Ricci ha evidenziato come le lezioni apprese da Modrić siano state fondamentali per la sua crescita professionale. “Vedi che ha davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri, anche nella semplicità di quello che fa, come quando tocca la palla con l’esterno, lo fa come se fosse una cosa normale. Non sbaglia mai un posizionamento, anche magari non facendo tantissimi metri sul campo, questo fa capire che non è importante muoversi tanto, ma sapersi muoversi bene. Solo osservandolo riesci a captare le cose che fanno la differenza”. Questa analisi profonda e attenta dimostra quanto Ricci sia un giocatore intelligente, sempre pronto a imparare dai migliori.

Infine, Ricci ha svelato i dettami tattici del suo nuovo allenatore, Allegri. Il tecnico toscano, noto per la sua pragmaticità e per la richiesta di sacrificio ai suoi giocatori, ha impartito precise indicazioni al reparto di centrocampo. “A noi centrocampisti chiede di saper fare tutto. Devi saper difendere, che è la prima cosa, e poi devi saper attaccare bene, ognuno con le sue caratteristiche. Io mi sento in grado di fare entrambe le cose”. Questa dichiarazione conferma la polivalenza di Ricci, un giocatore capace di ricoprire sia la fase difensiva che quella offensiva con la medesima efficacia. Le aspettative su di lui sono molto alte, e le sue prestazioni in campo saranno fondamentali per il successo del Milan nella stagione in corso.