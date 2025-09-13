Ricci Milan, Allegri fa chiarezza: «Sta migliorando molto in quest’aspetto, sul suo futuro…». Le ultimissime notizie

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri si è soffermato sulla crescita di Samuele Ricci, uno dei volti nuovi del centrocampo rossonero. Nonostante le gerarchie a centrocampo sembrino ben definite, con Adrien Rabiot e Luka Modric a fare da pilastri, Allegri ha speso parole di grande apprezzamento per il giovane italiano, dimostrando di seguirne con attenzione il percorso di maturazione.

Allegri ha dichiarato di essere “molto contento” del rendimento di Ricci, sottolineando i progressi fatti dal suo arrivo al Milan. Il tecnico ha evidenziato in particolare la sua evoluzione fisica: “Sta cambiando struttura fisica, sta avendo una gamba più forte, più bella, da giocatore importante”. Un cambiamento che, a suo dire, sta rendendo Ricci un calciatore più solido e pronto per affrontare le sfide del calcio ad alto livello.

Oltre all’aspetto fisico, Allegri ha lodato anche le doti tattiche e tecniche di Ricci, definendolo un giocatore “intelligente” e “tatticamente molto bravo”. Per l’allenatore, il percorso di crescita di Ricci deve essere un esempio per tutti i giovani in rosa, che devono lavorare ogni giorno per guadagnarsi la fiducia del tecnico. Allegri ha chiarito che l’obiettivo del Milan è quello di integrare giocatori di grande esperienza internazionale, come Christian Pulisic, Rabiot, Modric, Tomoti, Loftus e Fofana, con talenti emergenti come Ricci.

Il tecnico ha ribadito che il lavoro quotidiano è fondamentale per dare “certezze” ai giocatori con meno esperienza. Le parole di Allegri sono un’ulteriore conferma del fatto che il Milan, con Tare al suo fianco, sta puntando su una rosa completa, in grado di combinare la saggezza dei veterani con la freschezza e la determinazione dei giovani. La sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano sarà un’altra occasione per valutare la condizione dei giocatori e capire chi tra loro potrà ritagliarsi uno spazio da titolare.