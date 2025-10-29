Ricci Milan, il centrocampista italiano esulta sui social dopo il primo gol: tutti i dettagli e la foto. Le ultimissime notizie

Il Milan è uscito dalla difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta con un pareggio per 1-1, un risultato che ha lasciato un velo di insoddisfazione nell’ambiente rossonero. Nonostante la frenata in campionato, la serata ha regalato un momento particolarmente significativo per Samuele Ricci, autore dell’unico gol del Milan. Per il centrocampista italiano si è trattato della prima rete assoluta con la maglia rossonera, un traguardo importante per il classe 2001 che sta crescendo sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare.

La rete, siglata nei primissimi minuti di gioco, ha illuso i tifosi milanisti. Ricci è stato bravo e determinato nel raccogliere una respinta e calciare di prima intenzione dal limite dell’area, trovando il varco giusto e sbloccando il risultato. Nonostante il pareggio finale subito a causa della rete di Lookman, il momento personale resta un punto fermo per il giocatore.

Il centrocampista ha voluto condividere l’emozione del suo primo gol milanista anche sui social media. Sul proprio profilo Instagram, Ricci ha postato una foto della sua esultanza, accompagnata dal commento asciutto e significativo: «First». Un’espressione che sottolinea l’importanza di questo primo passo nella sua avventura in rossonero.

Nonostante la gioia personale di Ricci, il tecnico Allegri ha ribadito la necessità di migliorare il rendimento generale della squadra. Dopo il secondo 1-1 consecutivo, il Milan ha bisogno di ritrovare la via della vittoria per non perdere contatto con le posizioni di vertice. La Roma, prossima avversaria a San Siro, rappresenta il primo banco di prova per dare una risposta forte e convincente dopo i due pareggi. La società, con Tare in prima linea, confida nella capacità di Allegri di rimettere subito in carreggiata una squadra che deve dimostrare maggiore cinismo e lucidità in zona offensiva. La crescita di giovani come Ricci è un segnale positivo, ma ora servono i tre punti.