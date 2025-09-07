Ricci Milan, prime difficoltà per il nuovo acquisto: le ultime idee di Allegri lo stanno chiudendo. E adesso… Ultimissime notizie

Samuele Ricci, un inizio difficile al Milan: la strada è già in salita

La stagione di Samuele Ricci non è cominciata nel modo in cui il centrocampista italiano aveva sperato. Dopo un esordio più che convincente in Coppa Italia contro il Bari, in cui aveva dimostrato visione di gioco e grande dinamismo, il suo impiego è drasticamente calato. Ricci è sceso in campo per appena un quarto d’ora più recupero nella vittoria del Milan in trasferta a Lecce, e da quel momento in poi non ha trovato più spazio.

La situazione sembra chiara: l’allenatore Massimiliano Allegri al momento preferisce altri interpreti per il suo centrocampo. Le scelte del tecnico rossonero riflettono una chiara strategia, ma rischiano di penalizzare la crescita di un giovane talento come Ricci. La recente e importante mossa di calciomercato voluta dal DS Tare, che ha portato a Milano Adrien Rabiot, non fa altro che complicare ulteriormente le cose. Con un centrocampo già affollato, l’arrivo di un giocatore esperto e di alto livello come il francese rischia seriamente di limitare ancora di più le opportunità per il talentuoso italiano.

A puntualizzare la situazione ci ha pensato anche Tuttosport, che ha titolato in maniera emblematica: “Ahi, Ricci. La strada è già in salita“. Il quotidiano sottolinea come l’italiano dovrà farsi strada da solo per riuscire a entrare nelle grazie, ma soprattutto nelle gerarchie, del suo nuovo allenatore. La palla, insomma, passa interamente nelle sue mani. Ricci dovrà dimostrare con il lavoro e l’impegno in allenamento di meritare un posto in squadra, superando la forte concorrenza e convincendo Allegri delle sue qualità. Per un giocatore giovane, affrontare un percorso del genere è un vero e proprio banco di prova, ma potrebbe anche essere l’occasione per dimostrare carattere e maturità.