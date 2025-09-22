Ricci pronto a prendersi il Milan: chance dal primo minuto in Coppa Italia? Allegri gli ha già comunicato che... Ultimissime

Ricci si candida ad un posto da titolare nella sfida di domani sera in Coppa Italia contro il Lecce: Allegri ha già deciso

La Coppa Italia si avvicina e il Milan è pronto a tornare in campo per i sedicesimi di finale. Domani sera, a San Siro, i rossoneri affronteranno il Lecce in una sfida che si preannuncia avvincente e che potrebbe offrire spunti interessanti in vista del prosieguo della stagione. E c’è un nome, in particolare, che spicca tra le probabili formazioni: Samuele Ricci.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il giovane centrocampista è infatti candidato a una maglia da titolare per la partita di domani. Un’opportunità preziosa che arriva in un momento cruciale per la squadra e che il giocatore non vuole assolutamente sprecare. L’assenza di Luka Modric, a cui mister Massimiliano Allegri concederà un turno di riposo, apre le porte a Ricci, che avrà il compito di guidare il centrocampo e dimostrare il suo valore dal primo minuto. È una chance che potrebbe cambiare la stagione del giocatore e dare a Allegri un’opzione in più per il futuro.

Le scelte di Allegri e il ritorno di Maignan

Le decisioni di Allegri per la sfida di Coppa Italia sembrano orientate verso un turnover mirato. Oltre a Ricci, il tecnico rossonero ha in mente altre variazioni per dare respiro ai giocatori che hanno macinato più minuti in questo inizio di stagione. Il ritorno di Mike Maignan tra i pali è un segnale forte: il portiere francese, punto di riferimento per l’intera difesa, farà il suo rientro per dare sicurezza e leadership al reparto arretrato. In difesa, invece, spazio a Koni De Winter, pronto a sostituire uno tra Tomori, Gabbia o Pavlovic, i tre centrali che hanno giocato di più finora. Questa mossa non solo permette di gestire le energie ma offre anche a De Winter un’occasione per mettersi in mostra e guadagnare fiducia in un ruolo che richiede grande concentrazione. Il Milan vuole vincere e Allegri lo sa bene, ma la sua priorità rimane quella di gestire al meglio le risorse a sua disposizione. Anche il direttore sportivo Igli Tare monitora attentamente ogni mossa, consapevole dell’importanza di valorizzare ogni elemento della rosa.

Ricci e il futuro del centrocampo rossonero

Per Samuele Ricci, la sfida contro il Lecce non è una partita qualsiasi. È l’occasione per dimostrare che le sue qualità e il suo talento sono pronti a esplodere. Il centrocampista, con le sue doti tecniche e la sua visione di gioco, ha l’occasione di dimostrare ad Allegri di poter essere un elemento fondamentale nel centrocampo del Milan. Una prestazione solida e convincente non solo lo consoliderà nelle gerarchie, ma potrebbe anche spingere Allegri a considerarlo più spesso in campionato. La partita di domani è un banco di prova per il futuro del Milan e Ricci è consapevole di avere in mano un’opportunità unica. Il giovane talento è pronto a dare il massimo per convincere tutti, a partire dal tecnico Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare, che hanno creduto in lui.