Ricci Milan, Gattuso non si nasconde in conferenza stampa: «Provo dispiacere per questa cosa, la presenza di Modric…». Le ultimissime

Oggi 7 ottobre la Nazionale Italiana di Calcio si è ritrovata a Coverciano per preparare i prossimi impegni di Qualificazione al Mondiale 2026. In conferenza stampa, il CT Gennaro Ivan Gattuso, storico ex rossonero, ha toccato diversi temi, tra cui la situazione di un giovane talento del Milan, il centrocampista Samuele Ricci.

Gli Azzurri si preparano ad affrontare due sfide cruciali: prima la trasferta in casa dell’Estonia, poi l’impegno casalingo a Udine contro Israele. L’obiettivo è chiaro: riprendere la Norvegia in classifica in vista del loro scontro diretto nella prossima sosta.

La Scomoda Presenza di Modric

A Gattuso è stato chiesto un parere sul poco spazio che Ricci sta trovando nel Milan di Allegri, inevitabilmente condizionato dalla presenza del fuoriclasse croato Luka Modric.

L’allenatore della Nazionale ha espresso il suo dispiacere, ma ha subito voluto rassicurare il giovane. “Dispiace, ma nulla è perso. Anzi. Il minutaggio è importante, mettere minuti nelle gambe è importante.” Gattuso ha riconosciuto il grande ostacolo che Ricci si trova davanti: “Dispiace per lui perché ha davanti un mostro sacro come Modric“.

Tuttavia, il CT ha voluto sottolineare l’aspetto positivo della situazione, incoraggiando il giovane centrocampista a sfruttare l’occasione unica di affiancare un campione di tale calibro. “Ma gli può fare bene allenarsi con lui. Guardarlo.”

Un’Opportunità Nonostante il Poco Minutaggio

Secondo Gattuso, la momentanea difficoltà di Ricci nel trovare spazio non è legata a demeriti, ma al livello altissimo dei compagni. “Ora sta pagando la sua bravura, ha poco minutaggio, ma anche su di lui nulla è perso. Spero riuscirà a trovarsi il suo spazio“.

Le parole di Gattuso riflettono la necessità per il Milan di Allegri di bilanciare il talento giovanile con l’esperienza dei campioni come Modric, acquistato dal DS Tare proprio per elevare la leadership della squadra. La speranza è che Ricci possa assorbire il più possibile da questa esperienza e rendersi disponibile per il tecnico rossonero quando sarà chiamato in causa.