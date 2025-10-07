Conferenza stampa Gattuso: «Ci sono tante cose da correggere. Milan-Como in Australia? Dico questa cosa». Le ultimissime

L’Italia si raduna a Coverciano per preparare le due sfide cruciali per le qualificazioni mondiali: sabato 11 ottobre contro l’Estonia e martedì 14 ottobre contro Israele. Gli Azzurri, attualmente secondi nel Gruppo I e con poche speranze di superare la Norvegia capolista a causa della differenza reti, devono ora guardarsi le spalle e blindare almeno i Playoff.

Dall’aula magna del Centro Tecnico Federale, il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha presentato il doppio impegno. “Rispetto a settembre ci sono tante cose da correggere, non solo in difesa, anche se ho visto i ragazzi decisamente meglio rispetto a un mese fa”, ha esordito Rino. Il CT ha poi toccato il tema del modulo, aprendo per la prima volta a opzioni diverse dal suo credo tattico: “Difesa a 3? Un allenatore deve fare tutto, il mio ego deve essere messo da parte. Personalmente non mi piace, ma devo scegliere quello che è meglio per la squadra. Sto facendo spendere tanti soldi alla federazione per guardare più partite possibili in giro per l’Europa”.

Le scelte e i volti nuovi

Gattuso ha motivato i cambi nell’elenco dei convocati, con i forfait di Politano e Zaccagni che hanno portato all’inserimento di nuovi elementi. “Abbiamo preso queste scelte perché giocheremo due partite completamente diverse. Nella prima partita andremo in un modo e nell’altra in maniera differente. I giocatori che sono arrivati ci daranno una grossa mano”. Spazio anche ai giovani in rampa di lancio come Cambiaghi e Nicolussi Caviglia, i cui esordi in azzurro il CT attende con curiosità: “Cambiaghi è bravo sia avanti che dietro, Nicolussi ha qualità come vertice basso, ero curioso di vederlo”. Ha poi parlato degli attaccanti, confermando la sua stima per Raspadori, visto anche come esterno all’Atletico Madrid: “I numeri dicono che stanno facendo bene, anche a livello di buon umore. Per me le coppie esterne sono lui e Cambiaghi”.

Milan, Trasferte Estere e Futuro

A margine della conferenza, Gattuso ha dovuto commentare la notizia del giorno: è arrivato il via libera ufficiale (e definito “eccezionale” dalla UEFA) per giocare Milan-Como (gara valida per il campionato della squadra di Allegri e del Direttore Sportivo Tare) a Perth, in Australia. La storica trasferta, prevista per il weekend del 7 o 8 febbraio 2026 a causa dell’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi invernali, segna un precedente per la Serie A. Il CT si è espresso con favore: “Per le cifre di cui si parla è giusto che le società prendano in considerazione queste proposte. È qualcosa di nuovo e positivo per il nostro calcio”. Riguardo agli Azzurri, Gattuso ha chiuso: “Cambi? Noi dobbiamo solo pensare a fare il nostro e lavorare. Non c’è una bella aria all’esterno ma dobbiamo pensare al nostro. Playoff? Per andarci dobbiamo battere Israele. Prima pensiamo all’Estonia, poi vediamo per i cambi”.