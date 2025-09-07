Ricci al Milan è già un caso? Strana sensazione a Milanello e non solo! E Allegri…

Ricci al Milan può diventare già un caso: Massimiliano Allegri sembra preferirgli altri tipi di centrocampisti. La situazione

L’avventura di Samuele Ricci al Milan non è iniziata sotto i migliori auspici. Nonostante un esordio promettente in Coppa Italia contro il Bari, dove aveva dimostrato le sue qualità, il giovane centrocampista italiano ha visto il campo per un tempo decisamente limitato in questo inizio di stagione. La sua unica altra apparizione è stata per circa un quarto d’ora, più recupero, nella vittoria contro il Lecce. Un impiego scarno che ha subito fatto sorgere dei dubbi sul suo ruolo all’interno delle gerarchie rossonere.

Il nuovo allenatore del Milan, Max Allegri, sembra infatti preferire altri interpretiper il suo centrocampo. Una scelta che ha messo Ricci in una posizione difficile, costringendolo a lottare per ogni minuto. L’arrivo di Adrien Rabiot, fortemente voluto dal nuovo DS rossonero Igli Tare, rischia di complicare ulteriormente la situazione per l’italiano, limitando ulteriormente il suo spazio. Un centrocampo già affollato, dove competere con nomi del calibro di Rabiot, rappresenta una sfida non da poco per un giocatore che deve ancora ambientarsi in una squadra di alto livello.

Come sottolineato da Tuttosport in un recente articolo intitolato “Ahi, Ricci. La strada è già in salita“, il percorso del giovane centrocampista è tutt’altro che semplice. L’articolo evidenzia la necessità per Ricci di farsi strada da solo, guadagnandosi la fiducia di Allegri e scalando le gerarchie di una squadra con altissime ambizioni. Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, punta a tornare ai vertici del calcio italiano e ogni posizione in rosa è contesa da giocatori di grande talento.

Per Samuele Ricci, questo inizio difficile rappresenta un banco di prova cruciale. Dovrà dimostrare di avere la mentalità e la determinazione necessarie per superare gli ostacoli e ritagliarsi un ruolo importante. L’obiettivo è quello di dimostrare il suo valore non solo in allenamento, ma anche nelle poche occasioni che gli verranno concesse in campo. La capacità di adattarsi, di imparare dai compagni più esperti e di cogliere al volo le opportunità sarà fondamentale per il suo futuro in rossonero. La concorrenza è spietata, ma le sfide sono ciò che forgia i grandi giocatori. Ricci ha l’opportunità di dimostrare di essere all’altezza. La palla, o meglio, la sfida, è nelle sue mani.