Ricci Milan, contro l’Arsenal la prima con la nuova maglia! Retroscena da Singapore, cosa gli ha chiesto Allegri

Ricci Milan, il nuovo acquisto rossonero farà il proprio esordio oggi contro l’Arsenal in amichevole: ecco le richieste di Allegri

L’attesa è finita per i tifosi del Milan. Oggi, nella prima delle tre amichevoli previste dalla tournée in Asia e Pacifico, il club rossonero scende in campo contro l’Arsenal. Sarà un’occasione cruciale per vedere all’opera i primi volti nuovi della gestione Allegri e Tare, il nuovo Direttore Sportivo che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per rinforzare la squadra.

Tra i pochi nuovi acquisti a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita odierna – che prenderà il via alle 13.30 italiane – spicca un nome in particolare: Samuele Ricci. L’ex centrocampista del Torino è pronto per il suo esordio ufficioso con la maglia del Diavolo. Sebbene abbia già disputato un test a porte chiuse contro il Milan Futuro, la sfida contro l’Arsenal rappresenta la sua vera e propria presentazione al pubblico milanista e ai media. Accanto a lui, l’altro nuovo volto in campo sarà il secondo portiere Pietro Terracciano, un innesto che garantisce ulteriore profondità alla rosa.

L’entusiasmo attorno a Ricci è palpabile, e non è un caso che il Corriere dello Sport di oggi gli abbia dedicato un intero pezzo, titolando in modo eloquente: “Ricci, la regia è servita“. L’articolo sottolinea ulteriormente l’importanza del giocatore per i piani di Allegri, affermando: “Allegri lo ha voluto fortemente, punta su di lui, ha fiducia“. Questa fiducia non è casuale: il tecnico livornese, noto per la sua visione tattica e la sua capacità di valorizzare i talenti, aveva espressamente richiesto giocatori in mezzo al campo abili nella gestione del pallone, capaci di eludere la prima linea di pressione avversaria. Le scelte di Samuele Ricci e, si vocifera, di un profilo del calibro di Luka Modric – qualora le trattative del DS Tare dovessero concretizzarsi – vanno proprio in questa direzione, delineando un centrocampo più tecnico e propositivo.

Oggi, il classe 2001 scenderà in campo nel ruolo di mediano, e avrà l’opportunità di confrontarsi con uno dei migliori interpreti mondiali in quel ruolo: Declan Rice dell’Arsenal. Nonostante i ritmi tipici del calcio di luglio, si tratterà di un test significativo per Ricci, che potrà misurare le sue qualità contro un avversario di caratura internazionale. Questo confronto, seppur in un contesto amichevole, fornirà preziose indicazioni ad Allegri sulle potenzialità del giovane centrocampista e sulla sua capacità di inserirsi nel nuovo sistema di gioco del Milan.

L’arrivo di Samuele Ricci e l’insediamento di Massimiliano Allegri e Tare segnano l’inizio di una nuova era per il Milan. L’attenzione è tutta puntata su come questi nuovi innesti si integreranno e su come la squadra svilupperà il suo gioco sotto la guida del nuovo staff tecnico. La partita di oggi non è solo un’amichevole, ma il primo tassello di un percorso che il Milan spera possa portarlo nuovamente ai vertici del calcio italiano ed europeo. La stagione è appena iniziata, ma le premesse sembrano essere quelle giuste per un futuro promettente.