Ricci Milan, il nuovo centrocampista è alla ricerca di spazio! Senza la titolarità anche la nazionale… Ultimissime notizie sui rossoneri

La sessione estiva di calciomercato ha portato a Milanello una vera e propria rivoluzione a centrocampo. A fronte della cessione di Tijjani Reijnders, il cui approdo al Manchester City ha lasciato un vuoto in termini di gol e qualità, la dirigenza ha deciso di agire con decisione, investendo una cifra considerevole per rifondare il reparto. Le scelte sono cadute su quattro nomi che, sulla carta, promettono di innalzare notevolmente il livello della squadra: Luka Modric, Adrien Rabiot, Samuele Ricci e Ardon Jashari.

Tra questi, la situazione più spinosa sembra essere quella che riguarda Samuele Ricci. Se da un lato l’arrivo di due fuoriclasse come Modric e Rabiot era atteso per elevare la qualità e l’esperienza del centrocampo, dall’altro l’ex capitano del Torino fatica a trovare continuità. Il suo impiego non è stato costante in questo avvio di stagione, e la sensazione è che il posto da titolare sia una chimera, almeno per il momento. La concorrenza è spietata, e il tecnico Max Allegri ha dimostrato di avere delle certezze che, al momento, escludono il giovane italiano dai titolari inamovibili.

Questa mancanza di minutaggio non ha solo ripercussioni sul rendimento in campo, ma ha già avuto un impatto diretto sulla carriera del giocatore, che ha visto sfumare la convocazione in Nazionale. L’ex CT Luciano Spalletti lo considerava un pilastro, mentre il neo commissario tecnico Gennaro Gattuso ha preferito non chiamarlo per questa sosta. Un segnale chiaro e preoccupante, sottolineato anche da Tuttosport che ha titolato in maniera emblematica: “Se non gioca, per lui niente Nazionale”.

L’acquisto di Ricci, pur essendo un investimento a lungo termine, rischia di trasformarsi in un’incognita. La necessità di giocare con regolarità per mantenere alto il livello e le chance di vestire la maglia azzurra è palese. La sfida per il classe 2001 sarà quella di invertire la rotta, convincere Allegri a puntare su di lui e ritagliarsi un ruolo da protagonista, evitando che la sua avventura in rossonero si trasformi in una vera e propria crisi. La palla, ora, è nel suo campo.