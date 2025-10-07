Ricci fatica nel Milan e perde la Nazionale: Gattuso lo rassicura ma... Tutte le prospettive e gli scenari

Ricci non trova spazio nel Milan a causa della presenza di Luka Modric e perde la Nazionale: Gattuso lo rassicura ma… Gli scenari

Forse non era questo il cammino che Samuele Ricci aveva immaginato quando ha lasciato il Torino, di cui era capitano e punto di riferimento, per approdare al Milan. Il centrocampista sta vivendo una fase di stallo evidente, un effetto diretto della presenza ingombrante di un fuoriclasse assoluto in rosa.

Le sue statistiche in questo avvio di stagione parlano chiaro: appena tre presenze in campionato per un’ora di gioco complessiva (una media di 20 minuti a gara) e l’unico “sfogo” rappresentato dalle due gare in Coppa Italia. Ricci è attualmente una seconda linea, un dato oggettivo confermato dal minutaggio monstre di Luka Modrić, che ha disputato tutte e sei le partite di Serie A fin qui a disposizione dal primo minuto.

Minutaggio E Nazionale: La Doppia Esclusione Di Gattuso

Il mancato utilizzo nel club sta avendo ripercussioni dirette anche sulla carriera in Nazionale. Samuele Ricci ha perso la maglia azzurra: il CT Gennaro Gattuso ha deciso di non convocarlo per gli impegni di ottobre contro Estonia e Israele.

Si tratta della seconda tornata di convocazioni consecutiva da cui Ricci è escluso. Un duro colpo, ma come sottolineato, “nulla è perso”. Il percorso di crescita passa inevitabilmente dalla capacità di affrontare la concorrenza: “Dispiace per lui perché ha davanti un mostro sacro come Modric, ma gli può fare bene allenarsi con lui e guardarlo”. La dura realtà è che ora “sta pagando la sua bravura”, avendo davanti un intoccabile.

La Missione Di Allegri E Gli Orizzonti Duri

Gli orizzonti per Ricci, a breve termine, non sono rosei. L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, supportato dal DS Igli Tare, non ha alcun motivo per rinunciare a un giocatore della classe e delle prestazioni di Luka Modrić finché le risposte in campo sono quelle positive di queste prime sei giornate.

L’ex Empoli, purtroppo, è costretto ad aggrapparsi alla Coppa Italia e alla potenziale lunghezza della stagione, sperando che il tecnico rossonero debba imporre un turnover per risparmiare il croato. “In assenza di problematiche sul fronte Modric, per Ricci si fa dura”.

La qualificazione europea, che quest’anno sembra una formalità, potrebbe regalargli più spazio nel 2026/27. Tuttavia, per il Mondiale in USA, Canada e Messico la situazione si fa complessa: sebbene Gattuso non chiuda le porte a nessuno, con questo passo è difficile immaginare Samuele Ricci far parte della spedizione azzurra. Per il centrocampista, il tempo di ritrovarsi il suo spazio nel Milan di Allegri è adesso. Lo riporta calciomercato.com.