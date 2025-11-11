Connect with us

HANNO DETTO

Ricci su Rafael Leao: «Non sa nemmeno lui quanto è forte però c'è un aspetto che devo assolutamente sottolineare»

HANNO DETTO

Cristiano Ronaldo, annuncio importante in vista dei Mondiali del 2026 da parte del fuoriclasse portoghese. Le dichiarazioni

HANNO DETTO

Caressa lancia l'allarme: «I tifosi si stanno stancando del calcio. Queste le soluzioni che ho in mente per far tornare il giusto entusiasmo»

HANNO DETTO

Turkyilmaz sferza Jashari: «Non vale 40 milioni di euro. Giusta invece la cifra per Athekame, ecco perchè»

HANNO DETTO

Ricci, sintonia perfetta con Allegri: «Abbiamo lo stesso senso dell'umorismo e la sua mano si vede. Sul mio ruolo dico questo»

HANNO DETTO

Ricci su Rafael Leao: «Non sa nemmeno lui quanto è forte però c’è un aspetto che devo assolutamente sottolineare»

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Leao

Ricci, centrocampista del Milan, nel corso dell’intervista a Rai Sport ha speso bellissime parole sul compagno di squadra Rafael Leao

Samuele Ricci, centrocampista del Milan di ritorno in Nazionale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport in cui ha espresso grande ammirazione per il compagno di squadra Rafael Leão.

Alla domanda sulla dominanza del portoghese in campo, Ricci ha risposto con grande enfasi:

PAROLE – «Si, Rafa non sa nemmeno lui quanto è forte. Mi sta piacendo molto, si mette a disposizione di tutti i compagni».

Il centrocampista ha poi sottolineato la maturità raggiunta da Leão, specialmente nell’atteggiamento verso la squadra, un aspetto che in passato era stato motivo di dibattito:

PAROLE – «Magari in passato ha fatto fatica su quest’aspetto, adesso penso sia concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene».

LE DICHIARAZIONI DI RICCI

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.