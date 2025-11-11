Ricci su Rafael Leao: «Non sa nemmeno lui quanto è forte però c’è un aspetto che devo assolutamente sottolineare»

Ricci, centrocampista del Milan, nel corso dell’intervista a Rai Sport ha speso bellissime parole sul compagno di squadra Rafael Leao

Samuele Ricci, centrocampista del Milan di ritorno in Nazionale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport in cui ha espresso grande ammirazione per il compagno di squadra Rafael Leão.

Alla domanda sulla dominanza del portoghese in campo, Ricci ha risposto con grande enfasi:

PAROLE – «Si, Rafa non sa nemmeno lui quanto è forte. Mi sta piacendo molto, si mette a disposizione di tutti i compagni».

Il centrocampista ha poi sottolineato la maturità raggiunta da Leão, specialmente nell’atteggiamento verso la squadra, un aspetto che in passato era stato motivo di dibattito:

PAROLE – «Magari in passato ha fatto fatica su quest’aspetto, adesso penso sia concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene».

